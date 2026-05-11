Salarios estatales en Neuquén: ATE pidió continuar con el IPC y llamó a «recuperar» dos organismos

Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE, hizo este fin de semana un nuevo pedido por la continuidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como mecanismo de actualización para los salarios estatales de Neuquén.

Fue en el congreso anual de «memoria y balance 2025» que organizó el viernes pasado el sindicato estatal, que destacó como un acierto el convenio paritario que se firmó para el primer semestre de este año, cuestionó las políticas aplicadas por el gobierno nacional de Javier Milei y llamó a revalorizar la carrera de los agentes de la administración pública provincial.

El encuentro, que tuvo lugar en Plottier, contó con la participación de la comisión de poderes y las autoridades del congreso, en representación de las distintas áreas del Estado neuquino donde ATE tiene afiliados.

La agenda estatal, entre la pasividad anticipada y el IPC

Quintriqueo fue el portavoz central de la actividad. Allí destacó el decreto del gobernador Rolando Figueroa para implementar el régimen de pasividad anticipada que había presentado anteriormente el sindicato como un proyecto de ley, e hizo énfasis en el «contacto permanente» con los trabajadores.

El dirigente dijo que, más allá del contexto nacional, el sector estatal no debe dejarse ganar por «la desesperanza». Y llamó a «recuperar los organismos que algunas vez funcionaron», entre los que mencionó el ministerio de Producción y Cormine, la empresa minera de la provincia.

Al mencionar la cuestión salarial, dijo que el IPC sigue siendo un acuerdo «único en el país». Además, resaltó la extensión de la paritaria, mencionando que el convenio semestral fue un acierto para los trabajadores estatales.

Los agentes vienen de cobrar el mes pasado su primer aumento trimestral del año, que fue del 9,13%.

La cifra, que combinó la inflación del Indec y la que midió Neuquén con la dirección de Estadística y Censos, obedece al convenio que firmaron el año pasado el Gobierno y ATE para el primer semestre del año.

El esquema está vigente desde enero y se extenderá hasta junio, mes después del cual se espera que las partes vuelvan a sentarse para negociar.

«Donde haya un estatal corajudo»: el llamado de Quintriqueo

La intervención de Quintriqueo también hizo hincapié en la agenda política, a partir del partido Más por Neuquén, agrupación que el año pasado llevó al dirigente sindical como primer postulante para el Senado.

“Los animo a que en cada pueblo donde haya un estatal corajudo, que quiera ser intendente o concejal en su localidad, lo haga. Nosotros lo vamos a respaldar, porque no hay nadie mejor que un estatal para administrar el Estado”, dijo sobre este punto.

También convocó a «ser lo contrario a la mala política», para seguir «apostando al fortalecimiento de la organización sindical y del espacio político Más por Neuquén». «La única alternativa a lo que propone la derecha, que se alegra de los despidos con los titulares de los diarios, es la política», sumó.

Sobre el final propuso elaborar una propuesta de reconversión productiva a implementar desde el ministerio de Producción y un proyecto de ley para eliminar subsidios a escuelas privadas «cuya cuota social supere el valor de una UH y media».

La cita reunió a más de 483 representantes para la realización del «XXXIII Congreso Provincial Ordinario de Memoria y Balance y el XXXIV Congreso Extraordinario».