Artistas neuquinos: entre la crisis y las ganas de volver cuanto antes

La actividad cultural se detuvo aún antes de que se dictará el aislamiento social, preventivo y obligatorio; y volverá muy cerca del momento en que la pandemia esté controlada. Nadie sabe cuándo, pero sí sabe que será una de las últimas actividades en volver y lo hará de forma parcial.

Mientras, hay muchos artistas que se quedaron sin su único sustento económico: la realización de su arte.

A más de 90 días de iniciada la cuarentena, las ayudas estatales en la provincia de Neuquén siguen siendo escasas, temporales y un tanto, desordenadas.

Allí, aparece, entonces, la organización de los artistas que buscan maneras de sostenerse colectivamente mientras luchan por ser atendidos y escuchados.

Es verdad que en Neuquén –porque la situación epidemiológica lo permitió– se comenzaron a habilitar una serie de actividades relacionadas con el quehacer cultural, como ensayos y talleres.

Lo cierto es que por la inestabilidad que genera la misma pandemia, solo unos pocos se animaron a poner manos a la obra y sacar (algún) provecho de ellas; esos mismos que hoy no saben si el avance acelerado del virus en la ciudad de Neuquén, volverá a ponerles un freno.

Aunque se sabe que será lejana y complicada, es inevitable que los distintos sectores de la industria cultural ya se encuentren elaborando los protocolos para esa vuelta al ruedo.

Todos ellos, por supuesto, hacen hincapié en la higiene y la distancia. Solo falta que las luces se puedan encender y que el show pueda comenzar.

Una respuesta alentadora en medio de una crisis aguda

Los artistas de la provincia llevan más 90 días paralizados sin poder desarrollar su arte. Para muchos eso significa, además, una grave crisis económica ya que viven pura y exclusivamente de su quehacer artístico. Para otros, la situación no es tan aguda, pero significa una reducción drástica de su ingreso mensual.

Para los espacios artísticos la situación también es sumamente grave. Sostener una sala sin ingresos es una misión imposible o que sólo es posible a costa de endeudarse.

En tres meses, según consideraron los propios artistas organizados en asamblea, las ayudas han sido “insuficientes” y no hubo un plan de contingencia abarcativo de ninguno de los poderes del Estado. Tampoco, hasta esta semana, habían sido escuchados, ni convocados.

Esa situación cambió este jueves. Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de Neuquén, los representantes de las distintas disciplinas artísticas se reunieron, virtualmente, con el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna; y también con Laura Pérez, en representación del secretario de Cultura y Deporte de la municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli. Allí también estuvieron presentes los defensores del pueblo de Neuquén, Zapala y San Martín de los Andes.

“Fue muy positiva, valió la pena, es una instancia que convocamos los artistas porque queda un amplio sector sin tener una cobertura y nos preocupa realmente. Es un tema muy delicado que está ocurriendo en toda la provincia. Se habló de todas las artes, de todos los lenguajes artísticos y todas las situaciones”, contó Cristina Mancilla, representante de la Asociación de Teatristas de Neuquén (Teneas). El principal interrogante que llevaban los artistas a aquella reunión era conocer cómo se está ejecutando el presupuesto del ministerio de las Culturas de Neuquén. Y de allí se desprendió que “pareciera que los fondos de los presupuestos de las áreas de cultura están sujetos a la emergencia de la pandemia”, según contó Mancilla.

Es por eso, que el primer punto del documento final que se elaboró tras la mediación de la defensoría del pueblo, consiste en un reclamo para que se liberen los fondos del área. “Lo que pedimos es que el gobernador –Omar Gutiérrez– libere y desbloquee los fondos asignados al área de la cultura para poder viabilizar algunos programas que le den sustento a los artistas más urgidos, y un sostenimiento de aportes abarcativos para toda la provincia”, resaltó la representante de Teneas.

También, en el mismo sentido, los artistas solicitaron que se redireccionen para atender la crisis, los presupuestos previstos para eventos que no se pudieron o podrán realizar. “ Si vos tenías guardado para irte de vacaciones y tenés una emergencia en tu familia, suspendes las vacaciones y usas esos recursos. No hay mucho más que pensar, es casi de sentido común”, subrayó Mancilla sobre el segundo punto de la minuta de la reunión. Y, en el mismo sentido, se solicitó que se viabilicen las contrataciones anticipadas.

Luego, se pidió que se articulen medidas a fin de garantizar un auxilio económico a los artistas más urgidos, pero también para elaborar un plan de contingencia –a través de acuerdos interministeriales o interinstitucionales– que incluya a todos los artistas de todas las artes, y que se pueda mantener mientras dure la pandemia.

Proyectos legislativos

Tres proyectos de ley que buscan legislar sobre la emergencia en el mundo artístico. Ninguno de los tres tuvo el apoyo necesario para ser tratado con urgencia. En todos los casos, la falta de apoyo del bloque de diputados del Movimiento Popular Neuquino fue clave para que los proyectos no puedan avanzar en el camino legislativo.

Es por eso que los artistas solicitan “una decisión política” de unificar y tratar esos proyectos que podrían traer una solución definitiva para atender a la emergencia del sector.

En el mismo sentido, los artistas solicitan que se activen las ordenanzas municipales –ya aprobadas– que legislan a favor del arte, pero que no han sido reglamentadas en años.

Grandes shows: los primeros serán locales

El Ruca Che y sus eventos masivos deberán seguir esperando un buen tiempo más.

Con los años, Neuquén se transformó en una plaza importante para shows nacionales e internacionales, la principal de la Patagonia y una de las 10 más importantes a nivel país. Por estas tierras pasaron grandes exponentes de los distintos géneros y se realizaron show de dimensiones impensadas para una ciudad que no cuenta con la infraestructura de las grandes capitales. Todo esto, este año no volverá.

Los primeros shows a gran escala serán con artistas locales, o regionales –si el coronavirus lo permite–, y con una capacidad de público reducida en función del espacio donde se desarrolle. Pese a esta realidad, tres de las grandes productoras de shows de la región, unieron sus fuerzas y anunciaron que se encuentran trabajando para en vistas a la vuelta de los espectáculos.

Trabajando para volver

“Hoy la actividad cultural en vivo está en pausa… pero nos estamos preparando para el regreso gradual, cuidado y respetuoso. Sabemos bien que, dentro del marco sanitario actual y en virtud del momento que a todos por igual nos toca vivir, es prioridad el cuidado mancomunado en pos de la salud de todas las personas. Por ello y para dar tranquilidad, queremos comunicar que estamos ocupados en la elaboración de un protocolo para volver con las actividades artísticas y culturales en vivo”, aseguraron Fedorco, Five y Jazz Producciones, en un comunicado conjunto.

Ese protocolo, justamente, es el que se está elaborando a nivel nacional y que podrá ser aplicado en todas las provincias. Es un trabajo que están llevando a cabo, en conjunto, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, y la Fundación Huésped.

“Estamos trabajando a nivel nacional, somos más de 200 productores en todo el país, contratamos a la Fundación Huésped y realizamos un protocolo que se presentó al ministerio de Salud de Nación”, contó Guillermo Fedorco, quién además de ser productor neuquino participa en la organización nacional.

Según comentó el productor, el protocolo para los shows no es muy diferente al de otras actividades: reglamenta la entrada y salida de los espectadores, especifica el uso de barbijos y alcohol en gel, así como establece la necesidad de una ventilación continua de los ambientes.

En cuanto a la capacidad máxima de espectadores, Fedorco explicó, que se previeron tres fases. La primera permitirá una capacidad de hasta el 50%, luego la capacidad máxima será de un 75%, para finalmente llegar al 100%. Pero además, llegado el momento, cada provincia, de acuerdo a su situación epidemiológica podrá determinar por cuál de las fases comenzará.

Los viajes

Más allá del protocolo, el productor local señaló que Neuquén –como el resto de las provincias del interior– tendrá un problema extra en la reapertura en cuanto al ingreso de elencos y/o artistas de Buenos Aires u otras provincias. “Si bien vamos a abrir primero que en Buenos Aires, va a ser complicado porque vamos a ver cómo será la autorización para que entren los elencos”, confió Fedorco.

En ese sentido, señaló que las primeras producciones serán locales. “Estoy hablando con cuatro o cinco producciones locales y regionales para empezar, de alguna forma, para que la gente se acostumbre a ir al teatro de nuevo, practicar los protocolos y para que se vea que el teatro no mata”.

Una vuelta con la mirada puesta en el arte

Los espacios independientes están sumergidos en una crisis profunda, la mayoría de ellos pagan alquileres y servicios altísimos, y su ingreso es, desde hace tres meses, nulo. Han recibido algún auxilio de parte de los Estados nacional y provincial, pero no el suficiente para salir airosos de la crisis en la que los sumergió la pandemia y la parálisis de la actividad.

En Neuquén, hace menos de un mes, se habilitó la posibilidad de realizar ensayos. Y hace algunas semanas, también se permitió que comenzaran los talleres artísticos. Lo cierto es que ninguna de las dos actividades representó para las salas un alivio significativo. Las dos conllevan altos costos y no representan grandes ingresos.

Fueron muy pocos los grupos que pudieron comenzar con sus ensayos y muchos menos fueron los talleres que pudieron ponerse en marcha.

“Son muy pocos los grupos que están ensayando porque no es tan fácil acceder a los ensayos. Y si bien, hay una autorización para talleres y un protocolo, la gente tiene miedo de salir a tomar un taller, y a algunos talleristas al tener tan pocos alumnos no les conviene comenzar. La verdad que no está funcionando, nosotres sabíamos que iba a ser difícil, porque no se trata sólo de tener la autorización sino que la gente se sienta con el ánimo para asistir a un taller”, aseguró al respecto Verónica Martínez Duran, representante de Deriva Teatro e integrante de la agrupación de salas de teatro de Neuquén.

Las salas siguen, entonces, en su mayoría cerradas y sin actividad; por ende sin posibilidad de recaudar fondos que les permitan afronta la multiplicidad de pagos que tienen que realizar. Sin embargo, la agrupación de salas también está pensando en esa ansiada vuelta a las funciones. Un retorno que les traerá más alivio artístico, que económico.

El protocolo que están elaborando conjuntamente las salas independientes de la provincia incluye estrictas medidas sanitarias para las que se tendrá que hacer una inversión no prevista, y también limita la cantidad de público, por lo que la recaudación también será menor a la habitual. En este sentido, será difícil que los números cierren sin algún apoyo estatal, pero al menos, posibilitará la vuelta a escena.

El documento que están elaborando los teatros independientes de Neuquén incluirá normas que deberán respetar tanto el público como los elencos y quienes trabajen en la sala. En líneas generales, a través de él, se establecerán las pautas desinfección del lugar y los materiales, se demarcarán los espacios a ocupar respetando el distanciamiento mínimo recomendado y también se buscará liberar el espacio de aquellas personas que no sean indispensables para que la función se lleve adelante.

El protocolo también normará como será la participación de los elencos. Ellos que deberán realizar el mínimo posible de tareas pre y posfunción en el lugar. También, en este sentido, se fijará un número máximo de actores en base al lugar disponible. Y, por último, el protocolo apuntará a organizar las funciones para disminuir al máximo posible el tránsito de personas dentro de la sala.