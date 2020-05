Ascienden a 439 los muertos por coronavirus en el país

El total de casos confirmados en Argentina es de 10.649, de los cuales 439 fallecieron. Respecto a los confirmados, 948 (8,9%) son importados, 4.648 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.314 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Del total de casos (10.649), el 48,6% son mujeres y el 51,4% son hombres.

Se registraron seis nuevas muertes. Cinco hombres, de 82, 40, 43, 65 y 57 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer, de 63 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 439.

A la fecha, el total de altas es de 3.530 personas.

Ayer fueron realizadas 4.615 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 125.893 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.774,4 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 94.282 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 38 años.

Ayer fueron confirmados 718 nuevos casos.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 266 | 3575

Ciudad de Buenos Aires 404 | 4606

Catamarca 0 | 0

Chaco 27 | 721

Chubut 0 | 4

Córdoba 9 | 450

Corrientes 0 | 78

Entre Ríos 0 | 29

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 0 | 63

Mendoza 0 | 90

Misiones 0 | 25

Neuquén 0 | 114

Río Negro 6 | 342

Salta 2 | 7

San Juan 0 | 4

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 49

Santa Fe 4 | 258

Santiago del Estero 0 | 22

Tierra del Fuego 0 | 148*

Tucumán 0 | 43

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.



**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).



Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción.