«Río Negro, turismo de los andes al mar»: el libro que repasa la historia del turismo de la mano de Julio Isidro Pérez

“Río Negro, turismo de los andes al mar”. La frase pertenece a Julio Isidro Pérez (85), el periodista y experto en turismo que dedicó su vida a fomentar la industria sin chimeneas, que hoy es una de las actividades económicas más importantes de la Provincia.

Pérez presentó su libro este fin de semana en Bariloche. Es la primera parada de varias presentaciones que realizará en toda la Provincia porque cada destino y el crecimiento de la actividad a lo largo de los años quedó plasmado en sus 255 páginas, a través de la mirada de uno de los pioneros de la promoción del turismo en Río Negro.

En la antesala de la temporada de invierno, el experto en turismo nacido en Bahía Blanca y radicado en Viedma desde hace varias décadas, repasó anécdotas de gestiones y eventos que organizó o colaboró para concretar, como el Carnaval de la Nieve o el Congreso de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL), siempre con la premisa de poner al turismo como una de las principales actividades de Río Negro, abriéndose lugar entre la fruticultura que dominó la escena de las economías regionales durante muchos años.

“El periodismo y el turismo fueron los dos trabajos de toda la vida. Y siempre los efectué con pasión, lo que permite que lo siga haciendo. Me alegro de que la provincia de Río Negro sea turística y que miles de ciudadanos puedan generar ingresos trabajando en el turismo”, señaló Pérez en uno de los fragmentos del libro que tiene la compilación y edición de Toncek Arko y al que se puede acceder digitalizado de manera gratuita a través de https://www.calameo.com/read/0077296579b6e3a912678

Julio Isidro Pérez presentó su libro «Río Negro: turismo de los andes al mar» en Bariloche.

Con imágenes históricas de sus primeros pasos en el periodismo, oficio con el cual llegó a tener contacto con presidentes como Arturo Illía y Arturo Frondizi, y viajar por Europa para trasmitir a los lectores del diario bahiense La Nueva Provincia sus impresiones sobre la Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, España, Francia, Italia, Inglaterra y el Vaticano de fines de los ’60. Hasta sus vinculaciones logradas de la mano de la gestión en turismo con la que llegó a conocer a Fidel Castro y al Papa Francisco, que le concedió una audiencia junto a la presidenta de la fundación Fundasis, Andrea Isabel Marín, la entidad que crearon juntos en 2014 con el objetivo de capacitar a jóvenes en hotelería, gastronomía y turismo.

Con una memoria prodigiosa, Pérez -que actualmente escribe notas de opinión vinculadas al turismo en Diario RÍO NEGRO- en sus páginas repasa nombres de dirigentes del sector público y privado vinculado al turismo de todos los tiempos, muchos de los cuáles estuvieron en la primera presentación de su libro en Bariloche, como Gustavo Ezquerra, Héctor Barberis, Daniel González, Mariana Giachino y Silvina García Larraburu, la exsenadora que promovió una distinción desde el Senado de la Nación que fue otorgada a Pérez en año pasado, por su trayectoria y trabajo en pos del turismo.

“Gracias a Bariloche uno puede dar pelea también por la Costa Atlántica y por los otros destinos”, dijo en la presentación al poner en valor la importancia del principal destino de turismo internacional de Argentina, según definió, y la pionera en una gestión mancomunada entre el sector público y privado, que ponderó.

“Creo que el sector público tiene que trabajar mano a mano con los privados, tirar todos para el mismo lado”, señaló y recordó las gestiones impulsadas años atrás para lograr la ruta aérea Viedma-Bariloche, que lamentó que se haya dado de baja hace 2 años a pesar de la importancia que tenía de vincular la ciudad más grande de la provincia con la capital administrativa.

Entre los pendientes, remarcó la necesidad de que Bariloche tenga su centro de congresos y convenciones con un auditorio para 600 o 700 personas, para fomentar el turismo de reuniones en las bajas temporadas y aprovechar la capacidad hotelera de la que dispone la ciudad.

Referentes del turimo y la política en Bariloche, participaron de la presentación del libro de Julio Isidro Pérez.

Los barilochenses que estuvieron en la presentación del libro este sábado coincidieron en destacar el valor de la figura de Pérez para la actividad turística, desde su paso por la función pública (fue asesor turístico del gobierno de Horacio Massaccesi y funcionario del área en la gestión de Pablo Verani) y su aporte de manera posterior ya sea como administrador del aeropuerto de Viedma, cargo que ocupó durante 15 años, y su participación en congresos turísticos como SKAL a los que llevó la imagen de Bariloche y Río Negro como premisa.

“Este libro será un material de consulta permanente”, destacó Barberis, quien fue presidente del Emprotur Bariloche; mientras que García Larraburu destacó “la pasión” de Pérez por la actividad; y Daniel González, exsecretario de Turismo de Bariloche y exfuncionario provincial de la cartera, lo definió como “un maestro y consultor” que fue “el responsable del desarrollo de los corredores turísticos de Río Negro”.

Las presentaciones del libro continuarán el lunes 22 en el Concejo Deliberante de Viedma; el martes 23 en la Sala de Cultura de Las Grutas; y en julio seguirá en Cipolletti, Neuquén, Roca y Villa Regina; también llegará en agosto a su ciudad natal, Bahía Blanca y culminará una presentación en la biblioteca del Senado de la Nación.