Atlético Regina le ganó a San Martín y es bicampeón de la Liga Confluencia

Atlético Regina le ganó 1 a 0 a San Martín en Cipolletti y consiguió los tres puntos que necesitaba para ser otra vez campeón en el Apertura de la Liga Confluencia.

El Albo se impuso con un gol de cabeza de Facundo Gutiérrez sobre el cierre del primer tiempo y es bicampeón después de su consagración a fines del año pasado.

No fue una tarde tranquila para Regina, ya que San Martín salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y durante los primeros diez minutos manejó el ritmo del encuentro.

La primera situación clara llegó en el inicio, cuando Muñoz sacó un remate que se fue por encima del travesaño. Con el correr de los minutos, Atlético logró acomodarse en el campo de juego y tuvo más tenencia de la pelota. El conjunto visitante intentó lastimar con remates desde afuera del área, pero las acciones quedaron sin efecto.

En el tramo final de la primera etapa, el partido ganó intensidad y se volvió de ida y vuelta. Sin embargo, las situaciones de peligro escasearon hasta los 42 minutos, cuando el campeón abrió el marcador.

El festejo en el Dante Salto llegó de pelota parada. Franco López ejecutó el tiro libre y Facundo Gutiérrez, uno de los hombres clave del equipo de Diego Napolitano, apareció por el segundo palo y marcó el 1-0 para el conjunto reginense.

El complemento fue puro nervio y el Albo aguantó como pudo. San Martín buscó el empate pero le faltó eficacia y Regina pudo gritar campeón en Cipolletti.

Este es el sexto título de Atlético en la Liga Confluencia. Hace 6 meses, en una final contra La Amistad, logró el quinto que cortó una racha de 9 años sin conquistas.