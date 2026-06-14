Una avioneta se estrelló y se prendió fuego en Estados Unidos este domingo: confirman 12 muertos

Un trágico accidente aéreo sacudió este domingo a la localidad de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Una avioneta que transportaba a un piloto y 11 pasajeros para una jornada de paracaidismo se estrelló y dejó como saldo la muerte de la totalidad de los ocupantes.

Según informó The Associated Press, el siniestro ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana en las inmediaciones del Aeropuerto Memorial de Butler, una pequeña población ubicada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City.

De acuerdo con la información brindada por la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri, los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre una aeronave envuelta en llamas que se había precipitado sobre un terreno lindero a la pista de aterrizaje.

La avioneta privada, operada por la empresa recreativa Skydive Kansas City, era un modelo turbohélice monomotor Pacific Aerospace 750XL, fabricado en el año 2010 y ampliamente utilizado para actividades de salto.

Los instantes previos y la brutalidad del impacto

Las primeras reconstrucciones del hecho indican que la aeronave experimentó problemas técnicos críticos apenas segundos después de haber iniciado el vuelo. Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto local y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Bates, describió la escena del accidente como verdaderamente «brutal».

“Acababa de despegar e hizo un giro a la izquierda. En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia y estaba tratando de llegar hasta la carretera y aterrizar, y entró en pérdida y cayó de nariz y se incendió”, relató Jacobs.

Los equipos de bomberos y rescate lograron extinguir el fuego rápidamente tras el impacto. Luego de revisar de forma exhaustiva los alrededores, las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas logró accionar su equipo o saltar antes de que la nave se estrellara contra el suelo.

Por su parte, el sargento de la Patrulla de Carreteras, Justin Ewing, dijo que por el despliegue del operativo de seguridad en la zona tuvieron que cerrar las rutas de acceso por precaución, ya que la aeronave cayó en un campo adyacente al aeropuerto.

Investigan cómo fue el accidente aéreo en Estados Unidos

Equipos especializados de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA) se trasladaron inmediatamente al lugar para iniciar la investigación pertinente y determinar los factores mecánicos o humanos que provocaron la caída. Mientras los peritos analizan los restos de la estructura metálica, los especialistas del sector encendieron las alarmas sobre los estándares normativos que rigen a estas empresas comerciales.

Jeff Guzzetti, experto en seguridad de la aviación y exinvestigador de accidentes tanto para la NTSB como para la FAA, explicó que las compañías de paracaidismo operan bajo las mismas reglas flexibles que cualquier propietario de una avioneta privada, esquivando de esta manera las inspecciones estrictas que el Estado le exige a las aerolíneas tradicionales y a los vuelos chárter.

En ese sentido, el especialista criticó fuertemente el historial del sector: “Ha habido toda una historia de accidentes de paracaidismo por mantenimiento inadecuado y una cultura de seguridad deficiente”.