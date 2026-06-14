Demoraron al presunto autor de un robo en Fernández Oro: recuperaron elementos sustraídos

Los procedimientos se realizaron durante la mañana y permitieron recuperar pertenencias vinculadas a la causa investigada.

Un hombre conocido en el ámbito delictivo fue demorado este domingo durante una serie de allanamientos realizados en Cipolletti, en el marco de una investigación por un robo cometido en perjuicio de una docente de Fernández Oro. Los procedimientos permitieron además recuperar diversos elementos denunciados como sustraídos y secuestrar una sustancia vegetal compatible con cannabis.

Las diligencias comenzaron durante las primeras horas de la mañana y fueron llevadas adelante por personal de la comisaría 26 de Fernández Oro con apoyo de efectivos de la Unidad 45 de Cipolletti. Los operativos fueron autorizados por la Justicia y se concretaron de manera simultánea en dos domicilios ubicados en el barrio 2 de Febrero.

Recuperaron prendas, una tablet y otros objetos denunciados

El primer allanamiento se realizó en una vivienda donde funciona una despensa. Allí los uniformados secuestraron 11 prendas deportivas, entre ellas calzas, tops y pantalones, además de una tablet marca Enova con funda y un bolso color naranja con correa gris.

Todos esos elementos habían sido denunciados como robados y quedaron a disposición de la causa judicial.

Durante la inspección también se halló una sustancia vegetal con características compatibles con cannabis sativa, por lo que tomó intervención la Fiscalía Federal para determinar su naturaleza y procedencia.

La clave: una huella encontrada en la escena

El segundo procedimiento tuvo lugar sobre calle Los Gorriones, donde los investigadores presumían que el sospechoso buscado se encontraba residiendo de manera ocasional junto a un familiar.

La medida arrojó resultado positivo y permitió localizar y demorar al hombre señalado como presunto autor del robo.

Según informaron fuentes policiales, la identificación del sospechoso fue posible gracias al trabajo realizado por el Gabinete de Criminalística de Cipolletti, que recolectó rastros en el lugar del hecho. Las pericias establecieron una coincidencia positiva con la identidad del hombre finalmente demorado.

Además, desde la fuerza destacaron el aporte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que realizó tareas de constatación de domicilios y permitió actuar con rapidez para concretar los allanamientos.

Las actuaciones y la investigación continúan para completar las diligencias procesales y determinar la eventual responsabilidad del sospechoso en el hecho.