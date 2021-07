Aseguran que la Constituyente de Chile sesionará mañana

El Gobierno chileno aseguró que solucionaron los problemas técnicos que provocaron la suspensión de las primeras dos sesiones de la Convención Constituyente, encargada de escribir una nueva Constitución que pondrá fin a la heredada de la dictadura, aunque las autoridades del cuerpo advirtieron que revisarán las condiciones y no descartaron trasladar las sesiones a la Universidad de Chile.

"A nombre del Gobierno queremos anunciar que, a juicio nuestro, todas las situaciones que estaban pendientes y los requerimientos para reforzar algunos aspectos fueron dados por buenos por la presidenta (Elisa Loncón) y el vicepresidente (Jaime Bassa)" de la Convención, afirmó ante la prensa el el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez.

El funcionario aseguró que "la conexión digital y la situación sanitaria reúnen las condiciones para poder sesionar mañana acá (ex Congreso de Santiago), que es lo que esperamos pueda refrendar la mesa de la Convención en un rato más".

De esta forma se pondría fin a los problemas técnicos y sanitarios que llevaron a suspender las sesiones del día lunes y hoy, donde comenzarían a discutir el reglamento de la Convención Constituyente, además de debatir una declaración política sobre el indulto para los presos del estallido social de octubre de 2019.

En horas de la mañana, la presidenta de la Convención Constituyente chilena, la académica mapuche Elisa Loncón, denunció hoy “problemas políticos” por parte del Gobierno para prestar toda la ayuda para que el órgano comience su tarea de escribir una nueva Carta Magna, tras una nueva suspensión de la sesión por fallas técnicas.

“Las explicaciones han sido insatisfactorias porque aluden razones técnicas, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política”, dijo Loncón en conferencia de prensa desde la sede pautada para la Convención, el Palacio Pereira (antigua sede del Congreso), en el centro de Santiago.

Por segundo día consecutivo, la Constituyente chilena no pudo sesionar para empezar sus funciones, ya que ayer debía comenzar pero la sede no contaba con conexión a internet y dentro del recinto no había espacio suficiente para los 155 convencionales.

“Hubo meses para instalar todo, hubo contrataciones anteriores, había tiempo para probar que los sistemas funcionaran y todo eso no se hizo”, denunció Loncón, quien también dijo que estos hechos dan “malas señales al país”.

Ante las constantes fallas de la sede estipulada para la convención, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, puso “a disposición" los edificios e infraestructura de la casa de estudios "de Arica a Puerto Williams", en un anuncio que hizo a través de su cuenta en Twitter.

Desde el Gobierno, el subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Máximo Pavez, reconoció que “hubo lamentablemente errores técnicos que impidieron el normal funcionamiento” de la Convención. “Nos pusimos a disposición de mejorar todo aquello que sea necesario mejorar”, agregó.

Distintos grupos de constituyentes, como los de la Lista del Pueblo, calificaron el hecho como “un show mediático, una vergüenza y un show ordinario”.

La Convención que deberá redactar una nueva Carta Magna en Chile quedó instalada este domingo, tras algunas demoras causadas por choques entre manifestantes y policías en los alrededores del recinto de sesiones, y quedó presidida por una mujer mapuche.