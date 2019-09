Aseguraron que el viernes a la mañana el celular de Cielo estaba apagado

"Por favor ayuden a que se haga justicia, estamos desesperados, ya nos queda nada más que pedir que se haga justicia, porque a mi hermana ya no me la van a devolver. Que la policía se apure, que busque lo que falta, que reúna las pruebas y que encuentre al que le hizo esto, porque no nos podemos consolar más que con eso. Porque mi hermana ya no está, se la llevaron, se la llevaron de la peor manera", relató la hermana de Laura Cielo López, Melisa, esta mañana.

En declaraciones radiales la mujer explicó como fueron los últimos momentos de la joven y que en el último lugar en el que la vieron fue en la escuela, el Cpem 8 de Plottier, donde ella cursaba en horario nocturno. Aseguró que el hecho ocurrió en la madrugada del viernes.

Melisa relató que la noche anterior Cielito -como la llamaban- se había quedado a dormir con ella, pasaron el día y luego, el jueves a las 19, su esposo con su hijo la llevaron hasta la escuela. Recalcó que la joven de 18 años "estuvo todo el día conmigo, no se sabe si fue en su casa o si ella salio a encontrarse con alguien. pero todo esto supuestamente pasó el viernes a la madrugada".

Aclaró que el jueves "tenía que ir a la escuela a las 7 de la tarde, ella iba al turno noche, estuvo en la escuela la vieron las profes y todo. Esto ha pasado a la madrugada o el viernes a la mañana, que ella no contestó el celular. Yo le dije 'Lauri no te olvides que hoy tenés el turno en el hospital a las 2:30, le escribí a las 10 que no se olvidara de ir y ya no le entregó el mensaje, ahí nos empezamos a preocupar, mi hermana que vive con ella me dijo que no llegó, no la vieron'". Como no supieron nada de la joven el sábado pudieron realizar la denuncia y el domingo alrededor de las 14 fueron hallados los restos del cuerpo.

Melisa pidió a la sociedad que se movilice y que pida justicia por la joven: "lo único que les pido es que la gente nos ayude, para que apure a la policía, para que busque a este hijo de puta, y que no se vaya. Hijo de puta, hijo de puta, no se quien es, no tenemos idea de nada. Agregó que para reconocer los restos de la joven solo les exhibieron prendas y un anillo que fueron identificados por los familiares.