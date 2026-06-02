Río Negro suma 3.000 nuevos estudiantes al programa gratuito de inglés

El programa Río Negro Bilingüe incorporó a 3.000 nuevos estudiantes que accederán a una formación gratuita y virtual en inglés, con niveles adaptados a los conocimientos previos de cada participante. Foto gentileza.

El programa Río Negro Bilingüe incorporó a 3.000 nuevos estudiantes que accederán de manera gratuita a una formación en inglés diseñada para acompañar las demandas de un mercado laboral cada vez más vinculado a la energía, el turismo, la tecnología y los servicios.

Los participantes comenzaron a recibir en sus correos electrónicos las credenciales para ingresar a la plataforma virtual, donde deberán completar una instancia obligatoria de nivelación antes de iniciar el cursado. El plazo para realizar esta evaluación será de 45 días desde la habilitación del acceso.

Una propuesta flexible y gratuita

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, ofrece una modalidad completamente virtual, autogestionada y asincrónica. Esto significa que los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo y organizar el aprendizaje de acuerdo con sus tiempos y posibilidades.

La plataforma está disponible las 24 horas y contempla hasta diez niveles de formación, organizados según los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De esta manera, cada participante puede comenzar en el nivel que mejor se ajuste a sus conocimientos previos.

Inglés para el trabajo y el desarrollo

Desde el Gobierno provincial destacan que el programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacitación de los recursos humanos y acompañar el crecimiento de actividades consideradas clave para el desarrollo económico de Río Negro.

La expansión de sectores como la energía, la logística, el turismo, el comercio, la tecnología y los servicios incrementó la demanda de trabajadores con conocimientos de inglés, una herramienta cada vez más valorada para acceder a nuevas oportunidades laborales y de formación.

Una política que sigue creciendo

Con la incorporación de esta nueva cohorte, Río Negro Bilingüe continúa ampliando su alcance en toda la provincia. La propuesta busca facilitar el acceso a una capacitación gratuita y de calidad para personas de distintas edades y perfiles, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción y desarrollo en un contexto laboral cada vez más competitivo.

Quienes fueron incorporados en esta etapa deberán ingresar a la plataforma, completar el examen de nivelación y comenzar el trayecto formativo asignado según sus resultados.