Corrupción en ARSAT: investigan una presunta red de coimas ligada a la «banda de los mendocinos»

La detención de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), abrió una nueva línea de investigación judicial que apunta a un posible esquema de corrupción dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones.

El expediente, que comenzó por el robo de equipamiento en un depósito de ARSAT en San Fernando, derivó en una serie de allanamientos donde la Justicia encontró más de 2,5 millones de dólares, drogas sintéticas y documentación que ahora es analizada por los investigadores.

Denuncia por robo en ARSAT derivó en una investigación por coimas y sobreprecios

Leal estuvo al frente de ARSAT durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. En 2025 fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) por impulso del entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque ambos dejaron sus cargos en enero de este año tras una reestructuración del área.

Pese a su salida del organismo aeroportuario, el abogado mendocino regresó a ARSAT gracias a su condición de empleado de planta permanente. Su situación quedó bajo la lupa luego de que la investigación avanzara sobre distintos contratos firmados por la empresa estatal.

La causa está a cargo del juzgado federal de San Isidro que conduce Lino Mirabelli y de la fiscalía de Fernando Domínguez. Según trascendió, los investigadores detectaron indicios que podrían estar relacionados con direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y presuntos pagos de coimas.

Los allanamientos realizados la semana pasada incluyeron el departamento que Leal posee en Palermo y una propiedad ubicada en Mendoza. Entre ambos procedimientos se secuestraron más de 2,5 millones de dólares, además de elementos considerados relevantes para la causa.

Los vínculos políticos, el viaje a España y la trama de los exfuncionarios mendocinos

Dentro del Gobierno buscaron despegarse políticamente del caso y sostuvieron que Leal había llegado al Orsna por recomendación de Pierrini. Sin embargo, la investigación también analiza sus vínculos con distintos actores del sector privado y exfuncionarios nacionales.

Según publicó Clarín, entre los nombres que aparecen mencionados figura el empresario Leonardo Scatturice, señalado por sus contactos con sectores de la administración nacional y especialmente con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La causa también incorporó información sobre un viaje a España realizado por Leal y Pierrini en un avión atribuido al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ese episodio ya había generado repercusiones políticas antes del avance de la investigación judicial.

Ahora los investigadores analizan documentación que también mencionaría al mendocino Gerardo Boschin, quien presidió Trenes Argentinos entre mayo de 2025 y enero de 2026, período que coincidió con la influencia del grupo de funcionarios identificados en el expediente como la denominada «banda de los mendocinos».

Durante los procedimientos realizados en Palermo, los agentes encontraron 650.000 dólares en efectivo, más de dos millones de pesos, monedas extranjeras de distintos países y varias sustancias ilegales, entre ellas ketamina, MDMA y cocaína.

Además, se secuestraron una balanza de precisión, bolsas tipo ziploc, cucharas utilizadas para el consumo de drogas y un vapeador con aceite de cannabis. La investigación avanza sobre esos hallazgos y la Justicia intenta determinar si existió una estructura destinada a favorecer contrataciones dentro de las dependencias estatales.