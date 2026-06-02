Viedma reúne al sector de las avellanas en una jornada para potenciar inversiones y producción

Empresas vinculadas al desarrollo del avellano europeo realizarán este martes en Río Negro una jornada técnica-comercial destinada a productores, inversores y actores de la cadena agroindustrial, con el objetivo de consolidar al Valle de Viedma como uno de los principales polos productivos de avellanas del país.

Actualmente, el Valle de Viedma concentra cerca del 95% de la producción nacional de avellanas, posicionándose como el principal polo productor de Argentina para este cultivo. La región rionegrina reúne condiciones de clima, suelo y disponibilidad de agua que favorecen el desarrollo del avellano europeo y permiten obtener fruta de calidad exportable.

Referentes del sector destacan el potencial del Valle de Viedma

La actividad se llevará adelante desde las 14 en el Hotel Casino Viedma. «La jornada es una iniciativa impulsada conjuntamente por distintas empresas vinculadas al desarrollo de la industria del avellano europeo», explicó Javier Masu, referente de Corylus, quien señaló que el objetivo es «generar un espacio de encuentro entre productores, inversores, empresas de servicios e instituciones».

En ese sentido, indicó que el encuentro busca «dar un primer paso hacia la consolidación del Valle Inferior del Río Negro como uno de los principales polos productivos de avellanas de la Argentina».

Durante la jornada habrá exposiciones sobre aspectos técnicos, productivos y comerciales, además de experiencias concretas de productores, análisis de mercado y participación de empresas vinculadas a distintas etapas del negocio.

El Valle Inferior apuesta al avellano europeo y busca atraer nuevos productores e inversiones. Foto: Pablo Leguizamon.

«Los asistentes podrán conocer el ecosistema completo que hoy existe alrededor del cultivo del avellano europeo en Viedma y la región», sostuvo Masu.

Además, participarán viveros especializados, empresas de riego, proveedores de maquinaria, prestadores de servicios agrícolas, asesores técnicos y representantes de Ferrero Rocher y otras firmas del sector.

«La idea es que cualquier persona interesada en el cultivo pueda comprender no sólo cómo producir avellanas, sino también cuáles son las oportunidades de negocio y qué herramientas existen hoy para desarrollar un proyecto en la región», agregó.

Un cultivo en crecimiento en el Valle Inferior

Según explicó el referente de Corylus, el avellano europeo atraviesa actualmente «una etapa de crecimiento muy interesante» en el Valle Inferior del Río Negro.

«Si bien todavía es una industria joven en comparación con otros países productores, la realidad es que el avellano ya acumula más de treinta años de adaptación y desarrollo en la región», señaló.

Masu remarcó que actualmente existen proyectos en plena producción, nuevas plantaciones en desarrollo y un creciente nivel de profesionalización del sector.

Además, destacó el rol de empresas internacionales como Ferrero Rocher. «Existe un compromiso sostenido de actores estratégicos que aporta previsibilidad y contribuye al fortalecimiento de toda la cadena», afirmó.

En relación con las oportunidades productivas, aseguró que el Valle de Viedma «reúne condiciones excepcionales para el cultivo«, entre ellas disponibilidad de agua, clima adecuado, infraestructura de riego y superficies con potencial de expansión.

También sostuvo que la demanda internacional continúa creciendo impulsada por «los cambios de hábitos hacia una alimentación más saludable y el crecimiento de las clases medias en China y Asia».

No obstante, indicó que uno de los desafíos será «seguir ampliando la superficie cultivada, atraer inversiones de largo plazo y fortalecer la red de servicios especializados».

Por último, Masu consideró que el interés creciente de productores argentinos por el avellano europeo responde a que se trata de «un cultivo altamente tecnificado, con posibilidades de mecanización, escalable y orientado a mercados de demanda sostenida».

La jornada será privada y con acceso únicamente mediante invitación.