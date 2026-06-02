Abigeato agravado en Río Negro: cumplirá prisión preventiva por robar y faenar dos caballos de carrera

Los restos de los animales fueron encontrados durante un allanamiento realizado en una chacra de Mainqué vinculada a la investigación.

La Fiscalía descentralizada de Villa Regina formuló cargos contra un hombre acusado de sustraer y faenar dos yeguas durante el último fin de semana en Ingeniero Huergo. Además, solicitó su prisión preventiva por considerar que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. El juez de Garantías hizo lugar al pedido y ordenó que permanezca detenido por cuatro meses.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada del viernes 29 de mayo en un stud ubicado en Ingeniero Huergo, propiedad de los denunciantes. De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría actuado junto a otro hombre que ya fue identificado y sobre quien pesa una orden de detención.

Cómo ocurrió el robo de los animales

Durante la audiencia, el representante fiscal sostuvo que ambos sospechosos ingresaron al predio tras romper el cerramiento perimetral y cortar tres hilos de alambre que delimitaban el establecimiento.

“Actuaron de común acuerdo, rompieron el cerramiento perimetral del establecimiento, cortaron y derribaron tres hilos de alambre que delimitaban el predio e ingresaron”, describió el funcionario judicial.

Una vez dentro del lugar, se habrían apoderado de dos yeguas pertenecientes a los damnificados. Se trataba de una de pelaje gateado con una pata blanca y otra alazana con dos patas blancas.

Al día siguiente, los animales fueron hallados faenados en una chacra de Mainqué, donde también fue aprehendido el ahora imputado.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

La acusación fue encuadrada como abigeato agravado por haber sido cometido mediante fuerza en las cosas, en calidad de coautor.

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó diversos elementos probatorios. Entre ellos figuran la denuncia radicada en la comisaría 16 de Huergo, la ampliación posterior realizada por las víctimas, entrevistas al personal de la Brigada Rural que intervino en el caso y el informe preliminar elaborado por el Gabinete de Criminalística de Villa Regina.

También se incorporaron los resultados de un allanamiento nocturno realizado en una chacra de Mainqué, donde se secuestraron restos de animales, bolsas arpilleras y sogas que fueron reconocidas por los propietarios de las yeguas como elementos vinculados a sus animales.

Además, la investigación incluyó rastrillajes policiales y distintas diligencias desarrolladas por las fuerzas de seguridad en la zona.

Los motivos de la prisión preventiva

Al solicitar la medida cautelar, la Fiscalía remarcó la existencia de riesgos procesales. Entre ellos mencionó la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El fiscal adjunto destacó que el comportamiento del acusado al momento de su detención fue un elemento relevante para fundamentar el pedido. «La conducta que tuvo el imputado al momento de ser detenido, que intentó huir del lugar haciendo caso omiso a las indicaciones del personal policial, cobra importancia en esta solicitud», sostuvo.

También señaló que el hombre posee antecedentes condenatorios computables y que uno de los presuntos involucrados en el hecho continúa prófugo.

La defensa pública se opuso tanto a la formulación de cargos como a la prisión preventiva. Sin embargo, el juez de Garantías resolvió tener por formulada la imputación en los términos planteados por la Fiscalía y dispuso que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses mientras continúa la investigación.