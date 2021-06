Así despidieron a Juan Forn en las redes sociales

La noticia de la muerte del escritor y editor Juan Forn, hoy a sus 61 años, fue recibida con dolor y con la sazón del impacto de lo inesperado por autores, lectores, editores y amigos, quienes en redes sociales lamentaron la pérdida del autor de "Nadar de noche" y destacaron sus aportes en el campo cultural, sobre todo en la revitalización que dieron sus textos a la actividad y a la imaginación literaria.

Casi como un anuncio de la noticia, en sus redes sociales, el dibujante Rep compartió una imagen de Forn con un breve texto: "Te fuiste, juan, hermanito del alma. esta foto es de hace una semana, en tu casa. los viernes van a dejar de llamarse viernes, forn. qué dolor. qué dolor". En un mensaje posterior, Rep subió un dibujo del escritor con otro mensaje: "Juan querido, no sé qué hacer, tus amigos quedamos ciegos, nos tropezamos con todo. eran otras sorpresas, papi, las que tenias que darnos, las literarias, como siempre, Forn..."

Juan querido, no sé qué hacer, tus amigos quedamos ciegos, nos tropezamos con todo. eran otras sorpresas, papi, las que tenias que darnos, las literarias, como siempre, Forn...#JuanForn pic.twitter.com/AaN0k3DO9n — Miguel Rep (@miguelrep) June 20, 2021

Acompañando con un retuit el primer posteo de Rep, la escritora Claudia Piñeiro escribió: "Qué pena tan grande la muerte de Juan Forn. No se soporta tanta muerte. En este caso de alguien joven, talentoso, amable. Ya sé que queda lo valioso que escribió y que editó. Pero hoy no me alcanza de consuelo".

Qué pena tan grande la muerte de Juan Forn. No se soporta tanta muerte. En este caso de alguien joven, talentoso, amable. Ya sé que queda lo valioso que escribió y que editó. Pero hoy no me alcanza de consuelo. https://t.co/ZjSJUv7nTu — Claudia Piñeiro 💚 🧡 (@claudiapineiro) June 20, 2021

También el escritor Sergio Olguín lamentó la noticia y rescató su obra: "A comienzos de los 90 en la Argentina había una literatura joven aburrida y pretenciosa. Hasta que llegó Juan Forn con sus ficciones, pero sobre todo con su laburo (desmesurado, polémico) de editor de Biblioteca del Sur. Gracias, Juan, por lo que nos diste".

A comienzos de los 90 en la Argentina había una literatura joven aburrida y pretenciosa. Hasta que llegó Juan Forn con sus ficciones, pero sobre todo con su laburo (desmesurado, polémico) de editor de Biblioteca del Sur. Gracias, Juan, por lo que nos diste. — Sergio Olguin (@olguinserg) June 20, 2021

Aunque no en una red social, el diario Página/12, donde Forn fue fundador del suplemento literario Radar y también columnista por muchos años, publicó un texto atravesado por ese "baldazo frío, inexplicable" de la noticia en el que repone su trabajo tanto en el campo literario como en el editorial y periodístico: "Esa década de los '90 fijó a Forn como representante de una nueva generación que vino a romper con varios estereotipos asociados a lo que "debía ser" el escritor en la Argentina".

"Capaz de repartir su tiempo sin descanso entre la edición y la escritura, imprimió un nuevo curso a las publicaciones de las editoriales Emecé y Planeta (donde creó las colecciones Espejo de la Argentina y Biblioteca del sur), mientras brillaba en novelas como Frivolidad y Puras mentiras e iba elaborando el material de uno de sus grandes libros de la década siguiente, María Domecq", agrega el texto.

El sello Tusquets, dentro del Grupo Planeta, lamentó el fallecimiento de uno de sus autores y también editor, ya que Forn estaba a cargo de la colección Rara Avis: "En su celebrada obra, Forn se sumergió en los rincones más insospechados de la literatura, el arte y la ciencia, en busca de las claves que definieron ese tiempo de vanguardias y catástrofes", destacó el tuit de @TusquetsAr.

En una época plagada de muertes y pérdidas inesperadas para el universo literario local muchos comentarios estuvieron signados por ese impacto arrollador de la perplejidad ante la muerte repentina como Marcelo Figueras que tuiteó "Tristeza enorme lo de Juan Forn. Un horror, una putada (más) de estos tiempos. Nos tenés hartos, muerte" o Luciano Lamberti que escribió: "Cómo se va a morir Juan Forn, la conxa de todo".

Tristeza enorme lo de Juan Forn. Un horror, una putada (más) de estos tiempos. Nos tenés hartos, muerte. — Marcelo Figueras (@MarceloFigueras) June 20, 2021

"Qué tristísimo todo. Te vamos a extrañar, Juan", lamentó por su parte la Fundación Filba, la entidad que organiza la cita literaria Filba y que en 2018 lo tuvo como protagonista cuando inauguró la séptima edición en La Cumbre. "Juan Forn no iba nunca a charlas ni festivales. Esa vez nos dijo que sí solo porque implicaba volver a La Cumbre, después de décadas. En tres días, nos dio los momentos más inteligentes, reflexivos y conmovedores de diez años de festivales", recordaron.

"Que siempre trates de pasarla lo mejor posible. Incluso cuando estás sufriendo. Eso es lo que más odio de vos", Juan Forn, 1959-2021. — Filba literatura (@FundacionFilba) June 21, 2021

Hubo también quienes compartieron sus contratapas, los que sin nombrarlo se enojaron con la muerte, los que subieron la portada de un libro o quienes prefirieron recodarlo con entrevistas. Y en esa mudez que deja la ausencia imprevista, Fernanda García Lao publicó en Facebook una imagen en color negro con una palabra: "Desolados".

Referentes del dibujo también se expresaron, como Horacio Altuna que escribió "qué tristeza. Se nos fue Juan Forn. Nos deja páginas inolvidables y la pena enorme de su pérdida. Abrazo a todos sus seres queridos", mientras que Liniers tuiteó: "Que tristeza enterarme de la muerte de Juan Forn. Un escritor genial y mi primer editor en un diario (suplemento Radar-@pagina12 ) . Un abrazo a sus amigos y familia. Gracias, Juan".

Que tristeza enterarme de la muerte de Juan Forn. Un escritor genial y mi primer editor en un diario (suplemento Radar-@pagina12 ) . Un abrazo a sus amigos y familia. Gracias, Juan. pic.twitter.com/Yg2RmAwVDx — Liniers (@porliniers) June 20, 2021

Desde Colombia, la escritora Carolina Sanín escribió: "Acabo de enterarme de la muerte de Juan Forn. No lo puedo creer. Lector increíble, gran escritor, delicia de conversador, hombre generoso. Divino. No va quedando uno solo de los buenos. Qué tristeza".

Por su parte, el Ministerio de Cultura de la Nación publicó una foto del escritor: "con profunda tristeza lamentamos la muerte del gran escritor argentino, Juan Forn", destacó, de quien "dejó una gran marca en la literatura argentina y en cada uno de sus lectores".