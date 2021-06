Así está Chapelco después de las nevadas, a la espera de poder recibir turistas

Tras la nevadas de los últimos días, Chapelco ya está cubierto de blanco, aunque de acuerdo con los pronósticos se espera que la semana próxima caigan muchos más copos y con esas precipitaciones se incrementen significativamente los centímetros acumulados y pisados.

Chapelco después de las últimas nevadas. Foto: Gentileza Chapelco

Así, el cerro de San Martín de los Andes muestra su mejor cara, la que seduce a tantos esquiadores y turistas. Y mientras en el centro de esquí continúan los trabajos de cara a la temporada invernal, se aguardan con ansiedad las definiciones de las autoridades nacionales luego de que el ministro de Turismo Matías Lammens pusiera en duda las vacaciones de invierno y mencionara la posibilidad de que se podrían atrasar en sintonía con el avance de la campaña de vacunación en el país.

En ese contexto, el Ente Patagonia Turismo pidió a Nación certezas en lo inmediato, además de vacunas para los trabajadores del sector y mayor conectividad aérea.

El bosque, copado por los copos. Foto: Gentileza Chapelco

“Técnicamente los centros de esquí estamos preparados, por supuesto que tiene que llegar la nieve, por eso le pedimos al ministro que tengamos una previsión para poder abrir en el mejor de los casos el 3 de julio y en el peor escenario el 18 de julio”, precisó a RÍO NEGRO Carlos Arana, presidente de la Cámara Argentina de Centros de Esquí de Montaña.

Mientras tanto, la naturaleza sigue haciendo su aporte. Ahí están las laderas de Chapelco para demostrarlo.

La nieve comienza a acumularse en el cerro. Foto: Gentileza Chapelco

En cuanto a los pases, para residentes de Neuquén y Río Negro el valor del Flexi Pass de 3 días (consecutivos o no) es de $ 7800. El valor del nuevo FlexiPass Lite 3 válido para el invierno 2021 por 3 días consecutivos ó no es de $ 7100 y no es válido para temporada alta.