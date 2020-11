Así fue el día de Diego Armando Maradona

Pasadas las 20 de ayer (martes) comenzó la operación en la cabeza de Diego Armando Maradona. El exjugador y actual DT de Gimnasia tuvo un edema en esa parte del cuerpo que comprometió seriamente su salud.

Las causas de la lesión no se saben con exactitud, ya que podría tratarse tanto de un golpe como de la ingesta prolongada de alcohol. Tanto su médico, Leopoldo Luque, como Rocío Oliva, una de sus exparejas, mencionaron que Diego padecía esa adicción en los últimos tiempos.

Una vez más, el tristemente famoso entorno del 10 faltó a la verdad.

Cambian las caras pero los amigos del campeón tienen la misma camiseta. El viernes, el hematoma del que no se tenía noción y el bajón anímico de Maradona, no brindaban condiciones para que asistiera al Bosque para dirigir a Gimnasia.

Sin embargo, amparándose en que Diego quería ir, el “entorno” lo incentivó, acompañó y llevó a la cancha del Lobo. Este último verbo es clave, porque el Pelusa ya no se vale por su propios medios para caminar y las decisiones que toma están condicionadas por su estado de salud.

Luego de la internación del lunes, Luque había enviado tranquilidad con su mensaje. Pero entre los twits de Dalma contando que su hermana Giannina lo había visto mal la semana pasada, cuando lo visitó por el cumpleaños, y el contexto de pandemia, no había buenos indicios.

Es pertinente mencionar que la coyuntura, con el coronavirus haciendo estragos en el mundo, expone la gravedad del cuadro de salud del “10”. Con lo que implica ingresar a clínicas y tratándose de un paciente de riesgo, las versiones que relativizaban la internación se caían por peso propio.

Hace tiempo que varios amigos e incluso familiares de Maradona que se quieren comunicar con él advierten que Matías Morla, amigo y abogado, encabeza un grupo de personas que viven de Diego. Deciden por lo que ellos quieren de él y no lo que necesita por su edad y situación física.

Fue así que de apenas un cuadro depresivo el diagnóstico pasó a ser otro. Tras haber declarado en público un par de horas antes que estaba todo tranquilo, cerca de las 15:30 de ayer Luque no tuvo otra que reconocer que Diego debía ser operado de urgencia.

La calma que reinaba en la clínica de La Plata, donde había sido trasladado el lunes, se transformó en angustia. Como durante toda la vida de Maradona, las cámaras fueron cada vez más y se especuló con un sinfín de teorías.

En el transcurso de la tarde, AFA, la mayoría de los clubes del fútbol argentino y los hinchas reiteraron o enviaron mediante redes sociales su mensaje pidiendo por la recuperación de Diego. El apoyo popular es constante.

Fue trasladado a la clínica Olivos en ambulancia, un viaje que duró más de una hora y media. A las 23 del martes, la operación había finalizado y Diego, que se jugó la vida otra vez, está en buenas condiciones.