Así hace la hamburguesa perfecta el cocinero Sandro Fogel, de Viedma

"La hamburguesa es un alimento en el que se refleja parte de la historia del siglo XX y se le ha atribuido un cierto simbolismo. La hamburguesa, con más de 100 años de existencia en la alimentación humana, ha tenido más literatura que otros alimentos similares y contemporáneos… Por eso somos de pensar que para cada uno de nosotros, los cocineros, que sí existe la hamburguesa perfecta... esa que nos enloquece al cocinarla y por supuesto al degustarla, esa que nos hacer caer en un estado de shock y que nos lleva a sostener que nuestra creación es la mejor", comenta Sandro Fogel a Yo Como.

Esta es la hamburguesa que hizo Sandro Foguel y que comparte ahora cómo la preparó.

Su hamburguesa perfecta lleva un 70% de carne magra de vaca - "el corte que más me gusta es el bife ancho"-, 10% de carne magra de cerdo y el 20% de materia grasa.

"El truco en mi preparación es cortar la carne en cubos pequeños y condimentar a gusto sin agregar sal; luego dejar enfriar bien, picar para luego amasar bien. El pan es tan importante como la elección de la carne. Me gusta el pan vienés pero casi siempre prefiero un pan mezcla estilo casero de alto contenido graso, algo más rústico porque así nos define la Patagonia", comenta.

"La hamburguesa la podés comer en plato, lo ideal es que los ingredientes se chorren entre nuestros dedos, eso sí, con las manos bien limpias. Creo que el comer con nuestras manos nos conecta con nuestra niñez, nos conecta con nuestras primeras comidas, que casi siempre fueron un hueso pelado o un trozo de corteza de pan".

"Las salsas que me gustan no son las básicas sino las hechas con cebollas asadas, ajos, remolachas, aceituna... Cómo así también no me gusta tomar bebidas cuando la estoy comiendo para no lavar ningún sabor, disfrutarla al máximo, después de este festín puede ser una cerveza artesanal, estilo Golden, Honey o Porrer".

"Creo que toda comida creada en la Patagonia tiene cierta identidad del lugar, en este caso enseño una hamburguesa clásica. Para lograr un acento más patagónica cambiaría la proteína -carne de cordero-".

Puntos a tener en cuenta para que tú hamburguesa también sea única en tu casa. Sandro resalta: pan (salado o dulce ), carne (condimentada sin sal, salar al cocinar), salsa (que transporte un sabor y de humedad), crocante (hilos de verdura fresca crocante), amargo (n queso amargo) , frescor (tomate, lechuga), agridulce (encurtidos)... "jugá con esto y armá tu mejor hamburguesa", invita este cocinero del Valle Inferior rionegrino.