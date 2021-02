Así volvió el atletismo en Río Colorado

El atleta pampeano Juan Manuel Alcántara y la riocoloradense Juli Clarisa Sánchez se impusieron en los 8 kilómetros de la primera competencia anual de Cross rural en Río Colorado. Alejandro Ríos y Paula Arroyo fueron los ganadores de la carrera en 4 kilómetros.

La vuelta de las actividades atléticas reunió a 90 competidores, varios de ellos llegados de otras provincias, en el circuito de Juventud Unida. La carrera estuvo organizada por Temps, aventura de la comarca, y el área de Deportes del municipio de Río Colorado.

Alcántara, oriundo de Santa Rosa, fue el claro dominador de la prueba, aunque hasta los tramos finales disputó gran parte de los tramos con el local Juan Cruz Cavilla , el que le dio batalla en el recorrido por exigentes senderos.

El ganador empleó 34m, 51s para dar los dos giros al circuito y se mostró satisfecho de subir en lo más alto del podio luego de un año de inactividad por la pandemia. A 39 segundos se ubicó el escolta y casi dos minutos mas tarde llegó Luis Burgos para completar el podio.

“Fue una carrera entretenida en un circuito trabado. Juan (el segundo) que conocía muy bien el circuito me guio en la primera vuelta que me sirvió para hacer las diferencias para ganar. Este es mi primer triunfo luego de un año sin correr por el parate que provocó el COVID-19. Bienvenido nuevamente el regreso del atletismo y ahora me voy a preparar para el 18 de abril para la maratón de La Pampa”, declaró Alcántara.

En los 8K, en damas, Juli Sánchez llegó decimoséptima en la general, pero le alcanzó para ganar en su categoría.