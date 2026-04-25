Cómo hacer galletas sin gluten con manzana: el paso a paso de una opción casera y rendidora

La manzana puede convertirse en la base de una preparación simple y apta para personas celíacas. En esta receta, cumple un rol central: aporta humedad, dulzor natural y una textura suave que distingue a estas galletas de las versiones tradicionales.

Se trata de una opción práctica para la cocina diaria, que no requiere conocimientos técnicos ni ingredientes difíciles de conseguir. Además, permite resolver una merienda casera en poco tiempo y aprovechar fruta madura.

Ingredientes

2 manzanas medianas

1 taza de harina de avena sin gluten (certificada)

½ taza de harina de almendras

1 huevo

2 cucharadas de miel o azúcar

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de polvo de hornear (sin gluten)

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Para comenzar, se pelan y rallan las manzanas. En caso de que liberen demasiado líquido, se pueden escurrir levemente para evitar que la mezcla quede excesivamente húmeda.

En un recipiente, se mezcla el huevo con la miel o el azúcar y la esencia de vainilla. Luego se incorpora la manzana rallada y se integra bien.

A continuación, se agregan los ingredientes secos: las harinas, la canela, el polvo de hornear y la sal. Se mezcla hasta lograr una preparación espesa.

Con una cuchara, se colocan porciones sobre una placa con papel manteca o previamente aceitada, y se aplastan suavemente para dar forma de galleta.

Se cocinan en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén firmes y apenas doradas.

Estas galletas admiten variantes según el gusto o lo que haya disponible en casa. Se pueden sumar nueces, almendras picadas o pasas. También existe la posibilidad de reemplazar el huevo por semillas de chía hidratadas para una versión vegana.

El resultado final es una preparación más húmeda que crocante, con un perfil de sabor suave y especiado gracias a la canela.