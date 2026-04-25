"Fueron, son y siempre serán argentinas": la respuesta del Gobierno a Reino Unido por las Islas Malvinas

Los cruces entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas continúan. Todo empezó después de que se conociera que Estados Unidos estaría evaluando quitarle su apoyo al país británico. Reino Unido lanzó un contundente comunicado al sostener su soberanía sobre las islas, lo que llevó a una rápida respuesta por parte del Gobierno argentino: «Fueron, son y siempre serán argentinas».

El Gobierno reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se pronunciaron por la situación. Todos reafirmaron el derecho sobre el archipiélago y rechazaron la «invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos«, al referirse a los isleños.

La polémica fue en aumento desde que la agencia Reuters reveló que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando retirarle su apoyo a Reino Unido como una represalia debido a que este país no se posicionó del lado de Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente.

El canciller Pablo Quirno, lanzó un comunicado en su cuenta de la red social X y tras rechazar la «invocación británica», afirmó que en las islas persiste una «situación colonial» desde la ocupación británica de 1833.

Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

El posteo fue respaldado de forma inmediata por Javier Milei quien remarcó: «Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas».

Luego del primer comentario del Ministro de Relaciones Exteriores y el del mandatario nacional, los mensajes en repudio a las declaraciones británicas no tardaron en aparecer por parte de quienes forman parte del Ejecutivo. Una de ellas fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que por primera vez en mucho tiempo, se expresó en la misma línea que el presidente y enfatizó: «Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas».

La titular del Senado, también hizo un descargo en el que afirmó: «La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas». Pero a su vez reconoció: «Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión».

Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y su apoyo a Reino Unido

En Estados Unidos se filtró un correo interno del Pentágono que expuso las alternativas que analiza Donald Trump ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán.

Entre las medidas figuró las Islas Malvinas, según Ruters, el mandatario está reconsiderando quitar el apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

El departamento sostiene que las Islas están bajo administración británica, pero reconoce la reivindicación argentina.

La información sobre esta posible medida fue replicada en varios medios británicos, lo que provocó una fuerte y contundente reacción de este gobierno. El vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, expresó al respecto: «Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido».

Desde que inició el conflicto en Medio Oriente, Trump manifestó reiteradas veces su disgusto con el primer ministro británico Keir Starmer, incluso lo acusó de «cobarde» por su renuencia a unirse a la guerra contra Irán.

Otro factor clave en esta trama es que Donald Trump mantiene una relación estrecha con el presidente argentino Javier Milei quien se encargó de expresar abiertamente su apoyo a los Estados Unidos por lo tanto, es una posibilidad que Estados Unidos pueda cambiar su postura respecto a las Malvinas y su control.

Con información de Infobae y La Nación