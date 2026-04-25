Reforma política: primeros debates sobre un proyecto que tendrá un largo camino

El envío por parte del Gobierno nacional del proyecto de Reforma Electoral , generó inmediatas repercusiones políticas y académicas. El proyecto incluye, entre otros aspectos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas Obligatorias (PASO), establece nuevos requisitos para formar y caducar partidos, repone el proyecto de Ficha Limpia para vetar candidatos con condenas judiciales en varios ámbitos y cambia el sistema de financiamiento de la política y las campañas electorales.

Distintas fuerzas ya salieron a respaldar o cuestionar algunos artículos, teniendo en cuenta que, aunque no es un año electoral, la mayoría de las fuerzas ya está realizando movimientos de cara al 2027. Referentes el radicalismo como el PRO, Republicanos Unidos y la Coalición Cívica reclamaron que la iniciativa no se trate como un “paquete cerrado”, ya que si bien comparten aspectos como Ficha Limpia o una reforma al sistema de partidos, cuestiona otros como el del financiamiento o el de la directa eliminación de la primarias. Eso garantiza que el debate parlamentario no será un mero trámite para el oficialismo, que deberá sortear varios intentos por modificar la iniciativa que podrían demorar el tratamiento.

Desde la academia, en tanto, si bien la mayoría de los expertos en estos temas reconoce la necesidad de reformas, muchos cuestionan si el diseño propuesto por el Ejecutivo busca genuinamente mejorar la calidad democrática o si es sólo una herramienta táctica para retomar la agenda política en medio de dificultades económicas y políticas y fortalecer las posibilidades del oficialismo, complicándole la vida a la oposición para el año que viene.

Aunque el proyecto es tan amplio que varios capítulos podrían merecer análisis específicos, tanto en declaraciones como en redes académicos e investigadores dejaron sus primeras impresiones.

En un nivel más general el politólogo y consultor Javier Pinta estimó que no se trata de un cambio menor.

“La reforma electoral que se está discutiendo no es solo un cambio de reglas, es un cambio de lógica en el sistema político argentino. La eliminación de las PASO, la introducción de la Boleta Única de Papel y las nuevas exigencias para los partidos apuntan a ordenar la oferta electoral, pero también concentran más poder en las estructuras partidarias. El riesgo es que, en nombre de la eficiencia, se debiliten instancias de competencia y participación. El desafío de fondo no es técnico sino político: cómo garantizar mayor transparencia y gobernabilidad sin erosionar la representatividad ni cerrar el sistema”.

Algunos especialistas sostienen que la reforma, al modificar el financiamiento y eliminar las primarias obligatorias, tiende a una “privatización” de la competencia electoral, favoreciendo a quienes poseen recursos propios y perjudicando a partidos menores.

El analista político Pablo Salinas señaló en su cuenta de X que aunque medidas para reducir la fragmentación política son positivas, deben hacerse con cuidado y justificar los cambios únicamente con el criterio de un ahorro económico es insuficiente para la salud democrática. “A todo el proyecto lo rodea una justificación economicista: en particular con la eliminación de las PASO y de los espacios gratuitos en los medios de comunicación audiovisual”, explicó. Sobre el financiamiento electoral aseguró que el sistema mixto (público-privado) actual “funciona bien. Las modificaciones lo tornan más opaco y desigualitario (más que nada en relación a la publicidad), lo cual colisiona con el espíritu democrático”, agregó.

La politóloga Lara Goyburu, directora ejecutiva de Managment&Fit, destacó en un trabajo preliminar publicado en Linkedin que “hay avances genuinos. La Boleta Única de Papel y la transparencia en el financiamiento son cambios técnicamente robustos. La Ficha Limpia tiene un principio correcto, aunque su instrumentación presenta problemas constitucionales serios” en especial en la extensión de la prohibición para cargos Ejecutivos. Pero agrega que “la eliminación de las PASO, combinada con umbrales de supervivencia más altos para los partidos, produce un efecto concreto: reduce quién puede existir como fuerza política y quién puede llegar a la boleta. Eso no es una consecuencia no buscada. Es el diseño”. Agregó que “La evidencia empírica sobre el sistema de partidos argentino permite anticipar el resultado: consolidación forzosa en favor de quienes ya tienen estructura, y cierre del sistema para fuerzas nuevas. Que eso sea deseable depende del diagnóstico. Lo que no puede sostenerse es que es imprevisto”.

En su cuenta de X, el politólogo Facundo Cruz destacó dentro del proyecto las disposiciones para crear y caducar formaciones políticas. Tras un análisis de los artículos señaló que si se aplican las nuevas reglas de reconocimiento para los partidos nacionales, solo “quedarían 19 de los 45 vigentes (42%)”. Agregó que de aplicarse las nuevas reglas a los partidos de distrito, “en total perderían la personería 193 partidos sobre los 714 con reconocimiento actual (27%)”. Quedarían en pie 130 partidos de distrito, lo cual representa el 18% del universo actual.

Así es la reforma electoral que envió Milei al Congreso.

Estos son los siete principales ejes de la propuesta oficial

1. Adiós a las PASO: se eliminan las primarias obligatorias

El proyecto deroga por completo el Título II de la Ley 26.571, el que establecía las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De sancionarse esta ley, desaparecerían las elecciones primarias a nivel nacional. ¿Qué pasa con la interna de los partidos? Cada fuerza política deberá resolver sus propias candidaturas según su Carta Orgánica, sin la instancia federal obligatoria.

2. Boleta Única de Papel:

Se reemplaza el sistema de boletas partidarias por la Boleta Única de Papel (BUP). El diseño será estandarizado: una sola boleta incluirá todas las categorías (presidente, senadores, diputados, parlamentarios del Mercosur) y todas las agrupaciones en columnas verticales.

1. Cada partido tendrá un casillero para marcar lista completa.

2. También se podrá votar por categoría (ej: presidente de un partido, diputado de otro).

3. Las boletas incluirán fotos de los candidatos principales.

4. Habrá sorteo público para definir el orden de las columnas.

3. Ficha Limpia:

Condenados en segunda instancia no pueden ser candidatos. El artículo 14 incorpora una causal de inelegibilidad para personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. La medida alcanza también a crímenes de lesa humanidad, corrupción, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas.

Mecanismo: La Cámara Nacional Electoral creará un Registro Público de Ficha Limpia con los nombres de los inhabilitados. Además, el artículo 77 extiende la prohibición a cargos clave del Ejecutivo (ministros, secretarios, directores de empresas estatales, diplomáticos, etc.).

4. Más difícil fundar un partido y más fácil perder la personería

A) Para crear un partido:

* Se necesita el 0,5% del padrón del distrito (con un tope de 2 millones de electores, para que en distritos grandes no sea imposible).

* Plazo de 180 días para juntar afiliados.

* Luego, otros 90 días para hacer elecciones internas.

* Si no se logra, el trámite se archiva y hay que esperar una elección nacional para volver a intentar.

B) Para mantener la personería:

* Un partido pierde su personería si: * No se presenta a dos elecciones nacionales consecutivas.

* No alcanza el 3% de los votos en dos elecciones sucesivas.

* No mantiene el mínimo de afiliados.

* Viola la paridad de género en sus autoridades (previa intimación).

5. Financiamiento: topes duros y control férreo

La reforma pone un límite muy bajo a los aportes privados: 35% del valor del módulo electoral multiplicado por la cantidad de electores. Ese mismo tope rige para campaña y para funcionamiento ordinario.

Prohibiciones explícitas (artículo 15):

No se podrá recibir dinero de:

* Empresas concesionarias de servicios públicos.

* Sindicatos o cámaras patronales.

* Personas condenadas o procesadas por delitos graves (narcotráfico, lavado, corrupción, etc.).

* Entidades extranjeras o gobiernos extranjeros.

* Aportantes anónimos (no se permite bajo ningún concepto).

* Sanciones: Multas, decomiso de los fondos, e inhabilitación para recibir aportes públicos hasta 4 años.

6. Campaña electoral: plazos más cortos y prohibiciones

La campaña oficial dura 60 días antes de la elección.

Pero la publicidad en medios (TV, radio, vía pública, internet) se permite todo el año.

Prohibición fuerte: Durante los 25 días previos a la elección, no se podrán inaugurar obras públicas ni lanzar planes sociales o programas de gobierno que puedan ser interpretados como propaganda electoral.

Encuestas: No se pueden publicar desde 48 horas antes hasta 2 horas después del cierre de los comicios.

7. Mercosur: cambia la elección de parlamentarios

Hasta que el bloque regional fije un “Día del Mercosur Ciudadano”, los parlamentarios argentinos serán designados por la Cámara de Diputados entre sus miembros, en proporción a los bloques políticos. Mientras dure este régimen transitorio, la categoría “Parlamentario del Mercosur” no contará como categoría autónoma para los efectos del Código Electoral .

Plazos de adecuación:

Los partidos actuales tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2027 para adaptarse a los nuevos requisitos de afiliados. Las Cartas Orgánicas deberán adecuarse en 180 días, o se caerán las cláusulas que contradigan la nueva ley.