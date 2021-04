Ataque a RÍO NEGRO: la Policía provincial justificó su inacción

El ataque contra RÍO NEGRO por parte de manifestantes que respondían a la organización de desocupados ODEL aún no tiene avances consistentes en la Justicia ni tampoco en la investigación por la inacción de la Policía, ubicada a menos de 40 metros del edificio de este diario. Todo lo contrario. Hasta uno de los jefes policiales justificó la inacción de los uniformados de la Comisaría Tercera y dijo que “se trabajó bien”.

La gobernadora Arabela Carreras, que en principio se había mostrado firme en la decisión de investigar a fondo por qué los uniformados no habían respondido ante los diferentes llamados del personal de este diario e incluso al alerta de la alarma que está conectada con la Policía, hace unos dijo en Bariloche que en realidad no percibía una inacción de los uniformados sino “a lo mejor… una demora”.

La Regional Segunda está llevando adelante la investigación del accionar policial, aunque para su titular, el comisario Inspector Julio Gutiérrez, “por lo que pude observar, se trabajó bien en el procedimiento. Hay que tener la mente fría en estos casos de violencia. Hay que tratar de ir y estar calmados para proceder y resolverlo de la mejor manera. Entendemos el malestar, pero también podía resultar personal herido”.

Gutiérrez aseguró que “de acuerdo a la secuencia el tiempo que estuvieron adentro del edificio fueron 11 minutos”, cuando en realidad los atacantes estuvieron 40 minutos dentro del edificio, ubicado a menos de 40 metros de la comisaría Tercera.

El jefe de la Regional justificó la inacción policial en que “no es a veces ir a reprimir y detener a los que están agresivos. Se debe evaluar, son 60 personas y por más que mandes 20 o 30 efectivos iba a ser una batalla campal… Si se enviaban más efectivos iba a terminar mal lamentablemente”.

Por su parte, Osvaldo Tellería, el jefe de la Policía de la provincia reconoció a RÍO NEGRO que todavía no hay sanciones, sumarios ni tampoco personal separado preventivamente mientras se realiza la investigación del accionar policial.

“Existe una investigación administrativa previa para saber el tema de la demora, qué demora y quién es el responsable. No podemos sancionar a cualquier empleado, si es que hay que sancionar. Para eso, existe una investigación que no solo tendrá declaración del personal policial sino también del diario para conocer cómo ocurrió todo. También estarán los reportes del 911”, aseguró Tellería.

P-La gobernadora Carreras reconoce que existió una demora. Usted ¿comparte ese criterio?

R- Evidentemente, algo pasó. ¿Qué es compartir el criterio? Primero vamos a investigar si existió una demora… y, si es así, y corresponde una sanción, habrá que determinar él o los responsables, así sea el jefe de la unidad.

P-¿ Los registros de la Comisaría qué indican?

R- Yo no sé. Ese análisis se está manejando en la investigación administrativa, que lleva adelanta la Regional de Segunda.

P- ¿Preventivamente se adoptó alguna medida? ¿Todos siguen en sus funciones?

R- Sí, siguen en funciones. No en todas las faltas hay que separar del cargo a alguien. Depende del tipo de falta, si es leve, grave o gravísima.

P- ¿Una investigación todavía no conlleva un sumario?

R- No, es una investigación preliminar para determinar responsabilidad. Si de ella se individualiza a los responsables, entonces se determina qué tipo de falta, si es grave será un sumario administrativo y si es gravísima será una actuación sumarísima que dependerá de la falta para determinar la sanción, como días de arresto, suspensión de empleo.

P- ¿Cuál es el plazo de la investigación?

R- En las investigaciones preliminares no hay plazos exactos, sí en los sumarios que son de 60 días de instrucción, con otra prorroga de 60 más.

Minor: "La Policía está trabajando muy bien"

RÍO NEGRO consultó también a la secretaria de Seguridad y Justicia de la provincia, Betiana Minor, quien dijo que desde su área no puede intervenir en proceso de investigación de la Policía porque tiene su propio reglamento y que está trabajando muy bien.

“La Policía tiene un reglamento y se sanciona en función a ese reglamento. Yo no puedo excederme de sus términos. La Policía está trabajando con su marco normativo y lo está haciendo muy bien. No hay ninguna intención de no saber lo que pasó y no determinar responsabilidades. Hay que esperar los resultados de la preliminar, y si existió irresponsabilidad, falta, del personal se sancionará y se actuará en el sentido que corresponde”, aseguró la funcionaria.

Minor agregó que “hablamos, desde el principio, con la gobernadora y el Jefe de la Policía que se debe determinar cómo fue, hacer la investigación y si existen faltas, sancionar. No avalamos ninguna situación anómala”.

“Se están realizando las actuaciones preliminares para deslindar responsabilidades, y determinar si existió incumplimiento o error de la policía para saber la gravedad de la falta cometida, y en base a eso, definir las sanciones que se le apliquen”, dijo.