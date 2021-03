Ataque a RÍO NEGRO: Carreras habla de «demora policial»

“Este grupo tiene antecedentes y condenas por hacer este tipo de manifestaciones en ámbitos públicos en la ciudad de Roca. Pero obviamente fue sorprendente y es inusual en Río Negro este tipo de actitudes, en especial con respecto a un medio de prensa”. La gobernadora Arabela Carreras volvió a manifestarse respecto a la agresión a los trabajadores del RÍO NEGRO y los incidentes en el edificio del diario por parte de un grupo de manifestantes de ODEL con pecheras de la CTA.

“Yo manifesté mi absoluto repudio que tiene dos componentes: el repudio a la violencia en general porque no es modo de comportarse en sociedad y particularmente, hacia un medio de prensa porque hay un intento de silenciamiento”, señaló Carreras durante la presentación de maquinaria en Dina Huapi.

Cuando se le consultó por la inacción de la policía que demoró 40 minutos en llegar al edificio -cuando la Comisaría Tercera está a 30 metros del lugar-, la gobernadora expresó: “Son confusos los episodios; por eso hay que hacer una investigación que ya se lleva adelante. No lo catalogaría como inacción sino que, a lo mejor, hubo una demora que generó una situación que hay que revisar”.

También se refirió a las notificaciones de los involucrados por parte de la justicia que se lleva adelante a través de la policía y consideró que “se realizaron correctamente. Lo que ocurrió, en una primera instancia, es que las personas a notificar no se encontraban en sus domicilios pero el proceso fue correcto”.

Planteó que “la justicia, a través de la Procuración, está actuando correctamente” y que “hay un fuerte compromiso para identificar y avanzar en el proceso de las personas involucradas”.

Sobre la actuación de los agentes policiales, insistió en que “hay un sumario, una investigación interna para deslindar responsabilidades y ver si efectivamente hubo una demora entre la recepción del llamado o no. Yo no intervengo hasta no ver el resultado del sumario que está en pleno proceso”.

Dijo también que “en los próximos días estará el resultado. No todas las investigaciones tienen el mismo plazo en función de las características propias de la investigación” pero admitió que es “sorprendente porque, de hecho, la policía estaba monitoreando la marcha como acompaña cualquier manifestación pública en la libertad de expresión, evitando conflictos con los transeúntes o con los autos”.