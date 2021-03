Báez detenido: las fotos que pegó ODEL fueron decisivas para la fiscalía

Miguel Báez perdió la libertad ayer por la mañana. La exposición pública que sufrió la mujer que el año pasado lo denunció por abuso sexual fue uno de los principales motivos para que la fiscal Belén Calarco solicitara la detención del titular de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL).

Al dirigente ya le habían formulado cargos por ese delito y ayer sumó otra acusación formal, en el marco de una causa por amenazas que habría lanzado contra tres personas en el local que el gremio ATE tiene en la calle Kennedy, en Roca.

La situación judicial de Báez comenzó a complicarse hace una semana. Fue cuando la jueza Natalia González le formuló cargos por el delito de abuso sexual simple, tras una denuncia que había sido presentada por una exintegrante de ODEL. La mujer, en dialogo con RÍO NEGRO, había relatado que el dirigente no sólo le había tocado sus partes íntimas, sino que además le había ofrecido mercadería entregada por el Estado, a cambio de prácticas sexuales.

Además, en su testimonio, relató que en varias oportunidades había sufrido amenazas y amedrentamientos por parte de Báez y de integrantes de esa organización, quienes incluso llegaron a la puerta de su propia casa.

Pero el punto determinante para el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue la exposición que se hizo de la denunciante el martes 23 de marzo, cuando pegaron su foto, la de su abogado y la de un periodista de RÍO NEGRO, en distintos lugares del edificio del Poder Judicial. La misma acción de los manifestantes de ODEL se trasladó luego a las instalaciones del diario, donde medio centenar de personas ingresaron de manera violenta y provocaron destrozos.

La fiscal, según explicaron fuentes judiciales, interpretó esa acción como un “entorpecimiento de la acción de la Justicia”. Esto, lisa y llanamente, indica que hubo una acción directa por parte de Báez y de su organización para amedrentar y generar temor en la denunciante que, ese día, tuvo que ingresar al edificio de tribunales por una puerta lateral.

Tras esa violenta acción, la denunciante -que cursa el tercer mes de embarazo- volvió a brindar su testimonio a este diario. “Después de la denuncia sentí miedo, porque sé de lo que son capaces. No es la primera vez, yo sé cómo aprietan a la gente. Luego de que se conoció la noticia sobre la denuncia, (Báez) pasaba frente a mi casa y me hacía señas de que me iba a matar y se reía. Yo además de la denuncia penal por abuso tengo otras dos por amenazas”, dijo en ese momento.

El abogado querellante, Nicolás Suárez Colman, dijo que estaba en todo de acuerdo por la medida dispuesta por la fiscal Calarco.

“Hubo un intento claro de generar temor en mi clienta, un apriete”, relató el defensor, quien esta mañana asistirá a la audiencia de “control de detención”.

Explicó que hay sobradas pruebas sobre la forma en la que expusieron a su clienta y del daño psicológico que le provocaron. Como evidencia, dijo que están las imágenes publicadas por este diario tras el ataque realizado en el edificio del Poder Judicial y en las instalaciones del diario, en la esquina de calles 9 de Julio y Sarmiento.

La audiencia para evaluar si la detención de Báez es correcta se realizará hoy a partir de las 8 en el edificio de tribunales, y será presidida por la jueza Natalia González.

El abogado de Báez, Oscar Pineda, dijo que no estaba de acuerdo con el requerimiento efectuado por la fiscal Calarco y que pedirá la libertad de su defendido hasta tanto se sustancie el juicio por este caso.

Mientras tanto, unos pocos militantes de ODEL cortaron el tránsito sobre la calle 25 de Mayo, frente a la comisaría Tercera, donde quedó alojado Báez.

El titular de ODEL fue interceptado por efectivos policiales luego de la audiencia de formulación de cargos por amenazas y alrededor del mediodía fue trasladado a la unidad policial del centro de Roca.

RÍO NEGRO se presentó como querellante

Editorial Río Negro SA se presentó como querellante en la causa penal por el ataque que realizaron miembros de ODEL al edificio de este diario, el martes de la semana pasada.

En ese episodio, además de los daños producidos en el inmueble, resultaron agredidos dos trabajadores.

Sumado a esas acciones, los manifestantes lanzaron amenazas contra periodistas, por la cobertura realizada desde el año pasado, cuando se presentó la denuncia por abuso sexual contra Miguel Báez.

“Es necesario determinar y perseguir a los autores materiales, así como esclarecer responsabilidades por acción u omisión. Con celeridad y eficacia, el proceso debe dar lugar a medidas ejemplares, que prevengan y disuadan de nuevos ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información y resguarden la integridad de las personas que protagonizan y aportan a la función”, sostuvo la presidenta del Directorio de RÍO NEGRO, Laura Gamba.