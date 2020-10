Repudio a supervisor de Rincón por dichos misóginos: criticó la inclusión

Un supervisor de Rincón de los Sauces aprovechó su columna en la radio local FM Arenas para "despotricar" contra el movimiento feminista y el lenguaje inclusivo. Siguiendo los estereotipos de género, explicó a su audiencia que "la mujer femenina se siente mujer por el solo hecho de ser mujer" y "no necesita del todas, todos y todes" para sentirse representada. Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) salieron a repudiar sus dichos por considerarlos misóginos.

"El pronombre todos es masculino, no es machista. Esa es la posición fundadora de la RAE, deja trascender que a la mujer feminista es a la que molesta cuando no se usa el lenguaje inclusivo, en cambio la femenina no", señaló el supervisor de educación media, Juan Carlos Maldonado, en su columna del magazine radial local, en lo que él señaló como una "investigación" sobre el lenguaje inclusivo.

Continuó explicándole a sus oyentes en qué se diferencia una mujer feminista de una femenina: "la mujer feminista es la que participa en ciertas organizaciones, que salen en caravana con los pechos desnudos pintados, que provocan ciertas situaciones, que se van a orinar y a defecar frente a la catedral, algo que una mujer femenina no lo hace. La mujer femenina se siente mujer por el solo hecho de ser mujer, no necesita del todas, todos y todes".

Sus dichos causaron disgusto en la comunidad educativa, pues consideran que el supervisor de nivel medio del Consejo Provincial de Educación (CPE) no aplicó una perspectiva de género. Desde la comisión directiva de ATEN en Rincón de los Sauces remarcaron que "ha manifestado un discurso misógino y violento al respecto del movimiento de mujeres" del cual la organización forma parte.

"No podemos dejar de insistir en algo, el docente es supervisor de escuelas medias, es decir que ocupa un lugar de poder dentro de la estructura del CPE, lo que hace aún más grave cada una de sus expresiones", enfatizó el gremio en su comunicado. Recalcaron que es de suma importancia garantizar que se cumpla la Ley Micaela y se capacite a las autoridades educativas en materia de género.