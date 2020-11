Australia busca cortar la racha de los All Blacks

Los All Blacks superaron a los australianos en los dos últimos partidos Gentileza.

El seleccionado de Australia se medirá mañana ante Nueva Zelanda, en partido por la segunda fecha del Tres Naciones y el cuarto capítulo de la serie de la Bledisloe Copa, ya ganada en forma anticipada por los All Blacks.

El partido, que tiene una gran importancia para los locales, se jugará desde las 5.45 en el Suncopr Stadium de Brisbane y contará con el arbitraje del australiano Nic Berry.

El seleccionado argentino recién debutará el 14 de noviembre a partir de las 3.10 por la tercera fecha, cuando se medirá con Nueva Zelanda en el Bankwest Stadium de Sydney.

En lo referente a la Bledisloe Cup, la copa ya la ganaron por decimoctavo año en f8ila los All Blacks luego de igualar 16-16 y vencer 20-7 de locales y con la notable goleada del pasado sábado por 43-5 en Sydney. El cuarto juego será para cumplir.

En cuanto al Tres Naciones, que no es el Rugby Championship en esta ocasión al no participar el seleccionado de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, la expectativa acerca del ganador del título podría terminar prematuramente.

Nueva Zelanda ya ganó cinco puntos en el debut, con punto bonus ofensivo, y si repite un triunfo ante Wallabies ya se podría considerar campeón con apenas dos fechas celebradas porque suena quimérico que el seleccionado argentino, con más de un año de inactividad oficial, pueda vencer a los de negro.

Los Wallabies y los All Blacks jugarán un partido que será decisivo para el Tres Naciones. Gentileza.

No obstante, las posibilidades australianas crecieron después de la decisión tomada por Nueva Zelanda que presentará ocho cambios en su formación utilizando jugadores que no son titulares, aunque estos si visten la casaca de los All Blacks ya tienen calidad garantizada.