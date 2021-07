Australia logró una apretada victoria frente a Francia

El seleccionado de Australia consiguió una ajustada victoria frente a Francia en un test match que se jugó en Brisbane. Gentileza.

El seleccionado de rugby de Australia superó hoy a Francia, por 23 a 21, luego de estar perdiendo 15 a 0 a los 24 minutos, con un penal de Noah Lolesio en tiempo adicional, en el primero de los test de los tres que jugarán ambos países en la ventana internacional de julio.

El partido se jugó en el Suncorp Stadium de Brisbane y los puntos de los Walllabies, rivales de Argentina en la próxima edición del Rugby Championship, se concretaron con tries de Brandon Paenga-Amosa y Michael Cooper, con tres penales y dos conversiones de Lolesio.

El representativo de Francia, que jugó el test match sin sus principales figuras, e igual mostró un interesante nivel, anotó dos tries por intermedio de Gabin Villiere, dos penales y una conversión de Louis Carbonel y un penal de Melvyn Jaminet.

A los 24 minutos Francia dominaba y vencía 14-0, pero en el segundo tiempo Francia sufrió las ausencias de sus principales jugadores, quienes participaron de la final del Top-14 entre Toulouse y La Rochelle y llegaron más tarde que el resto a Oceanía y cumplen el protocolo de Covid-19 en tierra australiana, y el desarrollo cambió.

No obstante el triunfo francés parecía consumado por 21-20 y más todavía cuando Lolesio no convirtió un drop a tres minuros del final. Los locales siguieron atacando y no lograron llegar al try y cuando se jugaba tiempo adicional y solo restaba que un jugador galo pateara el balón fuera del campo para concretar la victoria, los europeos perdieron el balón y le dieron vida a los australianos.

Luego de 19 fases de un rabioso ataque Wallabie, el local se vio beneficiado con un penal que convirtió Lolesio a los tres minutos y 30 segundo adicionales y Australia alcanzó un agónico triunfo.,

El segundo test entre australianos y franceses se jugará el miércoles en Melbourne y el tercero y último el sábado 17 del mismo mes nuevamente en Brisbane.