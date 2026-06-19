Revelan cómo afectó a Lionel Messi la fake news sobre la muerte de su padre en pleno Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, Lionel Messi debió atravesar una situación tan inesperada como angustiante. La falsa noticia que anunciaba la muerte de su padre, Jorge Messi, generó una fuerte conmoción y obligó al entorno del capitán a activar una red de contención en medio de la competencia.

Según contó el periodista Pablo Gravellone y reprodujo Ciudad Magazine, el futbolista vivió momentos de tensión mientras la fake news se viralizaba en medios y redes sociales, aunque siempre supo que la información era falsa.

Cómo se mostró Lionel Messi tras el escándalo

De acuerdo con el relato del cronista, durante la práctica abierta a la prensa el capitán argentino intentó mantener la normalidad y enfocarse en la preparación del próximo encuentro de la Selección.

«A Messi se lo vio bien contenido por el grupo, con sonrisas, entrenando con normalidad, tranquilo y enfocado en lo que viene, que es el partido contra Austria», explicó Gravellone.

Esa fue la imagen pública que pudieron registrar las cámaras durante los minutos habilitados para la cobertura periodística. Sin embargo, la situación habría sido muy diferente en la intimidad.

La preocupación de Messi mientras circulaba la fake news

Según detalló el periodista, el impacto emocional existió a pesar de que el jugador conocía la verdadera situación de su padre.

«Sabemos que no la pasó bien durante el momento que estaba circulando la fake news, por más que él sabía que era mentira. Leo, si algo sucede con el padre, va a ser el primero en enterarse, estando en el Mundial y lejos de su familia», sostuvo.

Las declaraciones reflejan el difícil momento que atravesó el capitán argentino mientras intentaba mantenerse concentrado en el torneo más importante del fútbol mundial.

El rol de De Paul y Otamendi en la contención

Siempre según la información difundida por Ciudad Magazine, algunos de los referentes del plantel tuvieron un papel fundamental para acompañar a Messi durante las horas más delicadas del episodio.

«Ahí empezó la red de contención del grupo, De Paul, Otamendi. Puertas adentro solo ellos saben cómo lo afectó a Messi», señaló Gravellone.

Mientras tanto, Jorge Messi continúa recuperándose en Argentina y la familia buscó llevar tranquilidad luego del revuelo que generó la falsa información. Con el episodio ya desmentido, Lionel Messi intenta volver a poner toda su atención en el desafío deportivo que afronta junto a la Selección Argentina en el Mundial 2026.