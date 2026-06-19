La Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa sobresueldos de Río Negro

La Corte requirió seis años para su resolución, que fue firmada este jueves y solo declaró "mal concedidos los recursos". Foto: Marcelo Ochoa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no admitió el recurso extraordinario y dejó firmes las condenas impuestas a exfuncionarios del gobierno radical de Miguel Saiz, entre ellos, siete exministros.

La Justicia determinó que entre 2004 y 2010 se usaron fondos públicos para pagar adicionales salariales a funcionarios y se recurrió a un mecanismo por fuera de los circuitos administrativos y de control del Estado. Los recursos eran distribuidos sin registración formal ni criterios transparentes de asignación.

Siete exfuncionarios rionegrinos fueron condenados por la Justicia

Esta resolución determina condena efectiva para los exministros César Barbeito (Educación) y Francisco González (Coordinación), con 3 años y 6 meses de prisión, mientras otros cinco miembros del Gabinete de Saiz recibieron penas de 2 años y 6 meses. Ellos son Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno).

También fue condenado el extesorero José Ongaro y, en cambio, en su momento, se declaró prescrita la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci.

César Barbeito fue uno de los exministros que recibió la pena más alta en la causa sobresueldos. Foto: Marcelo Ochoa.

La instancia federal fue planteada por las defensas en el 2020, es decir, que la Corte requirió seis años para su resolución, que fue firmada este jueves y solo declaró «mal concedidos los recursos». Aludió a que no cumplían con los requisitos de fundamentación y que no lograban refutar los argumentos de la sentencia apelada.

Francisco «Ringo» González, exministro de Coordinación durante la gestión de Miguel Saiz. Foto: Marcelo Ochoa.

«Los recursos extraordinarios no cumplen con el requisito de fundamentación autónoma ni refutan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada», sostuvo la Corte.

La decisión alcanza a César Barbeito, Francisco González, José Ongaro, Diego Larreguy, Juan Accatino, Omar Contreras, Alfredo Pega y Cristina Uría, quienes habían recurrido ante la Corte luego de las condenas confirmadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

La causa se inició en 2011 tras una investigación periodística de Diario RÍO NEGRO

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los exfuncionarios por peculado. Posteriormente, en el 2020, el Superior Tribunal de Justicia ratificó esas penas y ahora la Corte Suprema rechazó los últimos recursos que intentaban revertir la sentencia.

Con esta resolución, las condenas quedaron definitivamente firmes tras más de una década de trámite judicial.

La investigación penal -que se inició en el 2011 por una publicación del Diario RÍO NEGRO– se corresponde con el «desvío de fondos públicos» para destinarse al pago de adicionales.

En su momento, la causa tuvo un fuerte impacto político porque involucró a gran parte del gabinete del exgobernador Miguel Saiz y expuso un sistema de distribución de fondos públicos que funcionó durante varios años al margen de los controles administrativos habituales.