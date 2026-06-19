Nueve empresas pujan por la millonaria obra del «Paseo del Mercado» en Cipolletti

La apertura de sobres para la obra se realizó en el edificio municipal de Cipolletti. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti realizó ayer la apertura de sobres de la licitación pública para la construcción del Paseo del Mercado, el proyecto que busca transformar un sector histórico de la ciudad en un nuevo espacio verde con peatonal, sectores gastronómicos y áreas destinadas a actividades culturales.

El proyecto que apunta a recuperar un espacio histórico tuvo nueve empresas interesadas en ejecutar la obra, cuyo presupuesto oficial asciende a $971.985.840,05. Durante el acto, una oferta fue rechazada por incumplimientos formales vinculados a la documentación exigida en el pliego, mientras que las restantes propuestas quedaron bajo análisis de la comisión evaluadora.

La propuesta económica más baja correspondió a NH Construcciones, que cotizó los trabajos en $796.423.740,71. Detrás se ubicaron Cepiem S.R.L., con una oferta de $801.861.414, y SVARA Ingeniería Civil S.R.L., con $852.124.361,16. También presentaron ofertas Saycon S.R.L. ($875.515.074), Rutas del Valle S.A.S. ($922.414.537,62), Obras y Desarrollos S.A. ($922.728.804,74), QTH S.R.L. ($960.120.970) y Quatro S.R.L. ($1.089.755.049,72).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó que las propuestas se encuentran actualmente en evaluación de la Junta Calificadora. «Nos llevará una semana analizar todo», indicó. Luego, el expediente será remitido al área Legal y, según estimó el funcionario, «en 30 días ya podríamos estar dictaminando para iniciar la obra».

Un nuevo corredor verde para el ingreso a Cipolletti: cómo será la obra y dónde estará

El Parque del Mercado se desarrollará sobre calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia, en un predio que el municipio busca recuperar como espacio público. Tendrá un diseño lineal que conectará distintos sectores mediante un recorrido peatonal continuo. El eje central estará conformado por una estructura apergolada que vinculará los extremos del predio y funcionará como elemento ordenador del espacio.

Uno de los aspectos distintivos del proyecto será la incorporación del álamo como especie predominante. Ilustración: municipio de Cipolletti.

A lo largo del paseo se distribuirán áreas de descanso, sectores parquizados, mobiliario urbano y espacios destinados a la permanencia de vecinos y visitantes. Además, se prevé la ejecución de un sistema integral de iluminación para mejorar la seguridad y la utilización del parque durante la noche.

Uno de los aspectos distintivos del proyecto será la incorporación del álamo como especie predominante. El diseño toma inspiración en este árbol emblemático del Alto Valle, que estará presente en las cabeceras del paseo y aportará identidad paisajística al conjunto.

La propuesta también prevé espacios para food trucks, actividades recreativas, ferias y eventos culturales.

De no surgir observaciones durante el proceso administrativo, la adjudicación podría resolverse el próximo mes. Con un plazo de ejecución previsto de 150 días corridos, el municipio apunta a que el nuevo paseo se convierta en uno de los principales espacios de encuentro y recreación de Cipolletti.