Colapinto estuvo en el Festival de Cannes antes de comenzar su preparación para el GP de Mónaco

Mientras la temporada de la Fórmula 1 avanza con intensidad, Franco Colapinto se hizo un lugar en su agenda para asistir a uno de los eventos culturales más importantes del año: el Festival de Cine de Cannes, que en su 78ª edición se celebra del 13 al 24 de mayo en la ciudad costera del sur de Francia.

El piloto argentino fue una de las figuras destacadas sobre la alfombra roja, acompañado por Pierre Gasly, su compañero en el equipo Alpine, y Esteban Ocon, quien supo formar parte de la escudería francesa y actualmente corre para Haas.

Los tres compartieron la noche de gala, sumándose a la lista de celebridades y personalidades del cine y el deporte que dijeron presente en la Croisette.

“Luciendo como debe ser. Pierre Gasly y Franco Colapinto están listos para el Festival de Cine de Cannes”, escribió Alpine en sus redes sociales, junto a imágenes de sus pilotos vestidos de gala, generando rápidamente repercusión entre los fanáticos del automovilismo.

Looking the part 👌@PierreGASLY and @FranColapinto are Cannes Film Festival ready 🤩 pic.twitter.com/gp5ijK2n0r