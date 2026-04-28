Luz verde para hacer obras en Neuquén: Nación le autorizó un crédito de 150 millones de dólares

El gobierno de Javier Milei le dio luz verde a un crédito de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar obras de infraestructura en Neuquén. La autorización se publicó en el Boletín Oficial de la Nación este martes.

El préstamo fue uno de los dos que habilitó la Legislatura el noviembre del año pasado para que la provincia sume fondos y los destine en obras de infraestructura.

En un comunicado publicado en diciembre, el gobierno de Rolando Figueroa destacó el programa de financiamiento, asegurando que se destinaría para proyectos de urbanización sostenible e integración territorial.

Nuevo crédito para Neuquén: qué autorizó el gobierno de Javier Milei

En rigor, la autorización que publicó el ministerio de Economía fue para una línea de crédito para proyectos de inversión entre Argentina y el BID por un monto de hasta 700 millones de dólares.

Dentro de ese esquema, fue aprobada una propuesta de asistencia financiera para dotar de recursos el «Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la Provincia del Neuquén», en este caso, por los 150 millones de dólares mencionados anteriormente.

Según había informado el Gobierno neuquino a fines de 2025, luego de recibir el visto bueno de la Legislatura, la línea crediticia también sumó el permiso formal del BID, otro de los requisitos para su implementación.

En aquel momento se argumentó que el programa iba a impactar de forma directa en más de 23.000 hogares y en unos 98.000 de manera indirecta, facilitando el acceso a servicios esenciales y la integración territorial.

El Gobierno nacional también autorizó el contrato de contragarantía con Neuquén, donde esta última asume el compromiso de hacerse cargo de los pagos que surjan del modelo crediticio.

Si la provincia incumple con lo anterior, el contrato habilita a la Nación a debitar los montos pendientes de cancelación de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.

La resolución, difundida en el Boletín Oficial de hoy, contó con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las obras a financiar

Entre los trabajos que permitirá financiar, figuran obras de servicios básicos como agua, cloacas y electricidad, además de otros proyectos de infraestructura urbana como redes viales, espacio público y equipamiento comunitario.

La asistencia también alcanzaría programas destinados a la «formalización de barios populares» y la propiedad de la tierra, de acuerdo a lo que se comunicó desde el Ejecutivo meses atrás.