El dato que ilusiona a Colapinto para sumar puntos por primera vez con Alpine en la Fórmula 1

Colapinto terminó por primera vez entre los 10 primeros de una práctica de F1 con Alpine. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Luego de las duras declaraciones de Flavio Briatore sobre su rendimiento desde que lo designó como piloto titular de Alpine, el argentino Franco Colapinto dio una respuesta contundente en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos.

El pilarense de 22 años había terminado 18° en la primera sesión y en la siguiente mejoró notablemente su rendimiento. Tras firmar una gran vuelta cronometrada, pudo ubicarse en el noveno puesto, algo que se consolidó tras una tanda muy accidentada.

Colapinto terminó a 1.067 segundos del británico Lando Norris (McLaren), quien fue el más rápido, y aventajó con mucha claridad a su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó penúltimo con una diferencia de +2.232 segundos en relación al líder.

De esa manera, el argentino consiguió su mejor puesto con Alpine en un entrenamiento de la Fórmula 1 y aumentó su confianza con vistas a la clasificación de este sábado y la carrera del domingo.

El piloto argentino, que este fin de semana cumple su octavo Gran Premio con la escudería francesa, pugna por lograr su primera carrera con puntos, algo que logró con mayor facilidad cuando estaba en Williams, el año pasado.