Russo tiene a Battaglia y hará un solo cambio obligado en Boca para visitar a Aldosivi

Costa vuelve a la titularidad en Boca por la lesión de Pellegrino. (Foto: Prensa Boca)

Boca buscará su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura en su visita a Aldosivi. Sin embargo, lo hará solo con una modificación obligada y no con el 11 que supo repetir Miguel Russo en los triunfos frente a Independiente Rivadavia y Banfield. La buena es que Rodrigo Battaglia llega, pero Marco Pellegrino no viajará a Mar del Plata y el DT ya tiene su reemplazante.

El DT realizó un ensayo en Boca Predio de Ezeiza y dejó ver la base de la formación titular, que tendrá un solo cambio respecto del partido anterior con Banfield.

Pellegrino sufrió una lesión y no estará en el compromiso de este domingo. Por suerte para el Xeneize, la molestia muscular que sintió Battaglia no es grave y podrá estar desde el inicio.

El zaguero surgido en Plantense terminó sentido el encuentro ante el Taladro y no pudo participar en la primera práctica de la semana. El diagnóstico fue una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo, que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos semanas más.

La fecha FIFA le dará la oportunidad de recuperarse a tiempo para el partido con Rosario Central, pero deberá ganarle otra vez el puesto a su reemplazante este fin de semana, Ayrton Costa.

En el arco se mantendrá Agustín Marchesín, quien lleva ya tres partidos sin recibir goles en el campeonato. En el cuerpo médico de Boca creen que Battaglia no tendrá problemas para afrontar el duelo ante el Tiburón, y por eso no consideran que es un riesgo hacerlo jugar.

Afuera quedan Williams Alarcón y Milton Delgado, las dos alternativas que barajaba Russo para reemplazarlo.

En tanto, Russo conservará la estructura del mediocampo con Brian Aguirre, de buen rendimiento frente al Taladro; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes como distribuidor de juego y Carlos Palacios, más suelto para enlazar los medios con los delanteros.

En el ataque, se repetirá la dupla de Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Ambos marcaron gol ante Banfield y Russo quiere darles continuidad para fortalecer la sociedad ofensiva.

Cuándo juega Boca ante Aldosivi por el Torneo Clausura

Boca jugará contra Aldosivi el domingo 31 de agosto en el estado Jose María Minella, desde las 14:30, con el arbitraje de Sebastián Zunino. El partido será transmitido por ESPN Premium.