El inesperado encuentro entre Lionel Scaloni y Max Verstappen en la previa del GP de Bélgica

Después de una pobre actuación en la carrera sprint, en la que terminó 19° tras partir desde boxes, Franco Colapinto contó con un apoyo especial desde el paddock, de cara a la clasificación para la carrera del domingo en la que finalizó 17°. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

El técnico de la Selección Argentina, acompañado por su hijo Ian, se hizo presente en Spa para alentar a Franco Colapinto y ver bien de cerca el Gran Premio de Bélgica. Antes de la clasificación, el DT fue al box de Red Bull y fue captado por las cámaras dialogando con Max Verstappen.

¡CROSSOVER DE CAMPEONES DEL MUNDO! Lionel Scaloni pasó por el box de Red Bull y mantuvo este encuentro TOP con MAX VERSTAPPEN.



📺 #BelgianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/OMlrxP1fw5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2025

Minutos antes del inicio de la Q1, el oriundo de Pujato charló con el neerlandés. El encuentro duró unos pocos segundos y se dio en un contexto muy amistoso, evidenciando el respeto y la admiración de un lado y de otro. En definitiva, un diálogo entre dos campeones del mundo.

Scaloni, siguiendo la Fórmula 1 y a Franco Colapinto

Lionel Scaloni sigue bien de cerca la actualidad de la Fórmula 1 y en más de una oportunidad confesó que es un “apasionado por los autos”.

En 2024, cuando Franco Colapinto hizo su debut en Monza con Williams, declaró: “El domingo nos pasó una cosa muy rara. Había partidos a la vez de la carrera y dividimos la pantalla en dos. La F1 por un lado y un partido por el otro”.

Durante la mañana del sábado, previo a la clasificación, el GP de Bélgica tuvo también su carrera sprint, una en la que Alpine tuvo una jornada para el olvido. Es que, mientras Franco Colapinto terminó 19° y debió comenzar desde boxes, el francés Pierre Gasly no pudo largar, salió cuando ya iban tres vueltas y sufrió desperfectos en su auto.

Después de lo que fue el mal paso por el sprint, Colapinto se lamentó por no haber podido lograr un mejor resultado y manifestó su enojo por los cambios a su monoplaza que parecen no funcionar: «Los cambios que hicimos no sirvieron para nada porque el auto se cayó a pedazos después de la primera vuelta con la goma blanda. Era lógico que iba a ser complicado, pero creo que aprendimos un par de cosas para mañana si es que no llueve, creo que va a llover así que… Esperemos haber dado el mejor paso y estar mejor».

Por último, fue crítico con el plan de carrera de la escudería francesa: «Veremos ahora con los datos. Querían largar con blandas así que largamos con blandas y obviamente iba a ser más complicada la carrera así«.

A las pocas vueltas iniciado el circuito, el argentino perdió velocidad con el pasar de las vueltas, lo que lo condenó al penúltimo lugar.