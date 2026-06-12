El Gobierno bonificó las garrafas para los cuarteles de bomberos voluntarios: qué cambia

El Gobierno nacional amplió los beneficios energéticos para los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país y avanzó con la incorporación de nuevos mecanismos de asistencia para garantizar el acceso al gas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 134/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y actualiza el régimen especial que ya alcanzaba a estas entidades.

Según información difundida en Infobae, la decisión modifica los alcances de una normativa vigente desde 2023 y amplía las posibilidades de acceso a distintos tipos de suministro energético para los cuarteles registrados.

Qué cambia para los bomberos voluntarios

La resolución mantiene la bonificación total sobre el precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, además de los cargos correspondientes a los servicios de transporte y distribución.

El beneficio alcanza a las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, que podrán acceder a estos descuentos para cubrir sus necesidades operativas.

«Establécese una bonificación total del precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, y de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural y GLP por redes», señala el texto oficial.

También habrá acceso a garrafas

Uno de los puntos más importantes de la nueva disposición es la incorporación del GLP envasado, es decir, las garrafas, para aquellos cuarteles que no cuentan con acceso a redes de distribución.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la implementación de este beneficio quedará bajo la órbita de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, que deberá definir las condiciones y procedimientos para que las entidades puedan incorporarse al sistema.

El objetivo de la medida

La iniciativa busca garantizar que los cuarteles de bomberos voluntarios puedan acceder a fuentes de energía esenciales para su funcionamiento, especialmente en localidades donde no existe infraestructura de gas por redes.

De esta manera, el Gobierno amplía el alcance del régimen de asistencia energética y suma una alternativa para los cuarteles que dependen del uso de garrafas para desarrollar sus tareas diarias.

En este sentido, deberán determinar los volúmenes máximos cubiertos por la bonificación y las condiciones para su acceso. Para ello, adelantaron que se tendrán en cuenta criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y otros parámetros técnicos.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la medida buscará implementar al gas licuado de petróleo como un sustitutivo del gas natural distribuido por redes, sobre todo en las regiones que cuentan con complicaciones de infraestructura y geográficas.

Para este fin, indicaron que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) deberá adecuar el procedimiento vigente, originalmente dispuesto por la Resolución N° 252 de 2024 del ENARGAS, para incorporar al servicio de GLP por redes y adoptar las medidas necesarias que permitan la aplicación de la nueva resolución.

De la misma forma, se instruyó a las áreas competentes a implementar mecanismos de cruce e interoperabilidad de bases de datos con el ENReGE y otros organismos para asegurar la correcta identificación de los beneficiarios.