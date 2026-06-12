El riesgo país cayó a 443 puntos: a qué tasa podría volver la Argentina a los mercados

financiero: la sostenida caída del riesgo país morigera el costo de financiamiento y le abre alternativas al Palacio de Hacienda de cara a las obligaciones de deuda del próximo año. (Foto: gentileza).

El riesgo país consiguió perforar la barrera de las 450 unidades y cerró en su nivel más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei, consolidando la sostenida racha alcista de los activos financieros locales. La marcada respuesta positiva de los inversores a la decisión de la agencia Standard & Poor’s de elevar la nota soberana de la deuda —en sintonía con el paso que ya había dado Fitch— dejó a la Argentina un paso más cerca de concretar su regreso al mercado internacional de crédito, una ventana que permanece totalmente cerrada desde 2018.

Con esta nueva compresión de tasas, el panorama financiero cambia de forma drástica. Según consignó un informe de Infobae, el país se encuentra hoy en condiciones de colocar deuda a diez años a una tasa que oscilaría entre el 8,5% y el 9% anual en dólares, dejando atrás los rendimientos de dos dígitos que se exigían hasta hace apenas unas semanas.

Hasta el momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, se ha venido resistiendo a convalidar emisiones globales argumentando que no tiene sentido tomar deuda cara habiendo vías alternativas y más baratas de financiamiento. Sin embargo, este retroceso del indicador —que ayer finalizó en 443 puntos básicos— ofrece un canal de acceso mucho más viable que resultaría clave para blindar el programa de pagos del año próximo.

Rally en Nueva York: volaron las acciones de los bancos argentinos

La disparada de los bonos soberanos contagió de manera directa a la renta variable. Las acciones de las entidades financieras locales registraron en Wall Street sus subas diarias más importantes en lo que va del año, logrando revertir las pérdidas de hasta el 30% que habían acumulado durante el primer tramo de 2026.

Los papeles bancarios lideraron el panel de empresas argentinas (ADR) en Nueva York con subas extraordinarias:

Banco Supervielle: Encabezó el rally con un salto del 12,7% .





Encabezó el rally con un salto del . Banco Macro: Trepó un 11,7% en Wall Street y ya acumula una ganancia del 10% en lo que va del año.





Trepó un en Wall Street y ya acumula una ganancia del 10% en lo que va del año. Grupo Financiero Galicia: Acompañó la tendencia con un avance que rozó el 11%.

A la par, el índice S&P Merval medido en dólares (bajo la referencia del contado con liquidación) consolidó su solidez y se posicionó en los 2.240 dólares, el valor más alto registrado este año y cada vez más cerca del récord histórico de 2.400 dólares alcanzado a fines de 2024.

El «efecto julio» y el impacto del escenario global en los bonos

En el mercado local ya se anticipa otro hito que podría consolidar la tendencia. En julio, el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda por un total de 4.300 millones de dólares. En los despachos financieros calculan que si una parte de esos fondos se vuelve a volcar a la compra de activos locales, las cotizaciones podrían trepar un escalón más. En ese escenario, y con un clima externo favorable, los analistas proyectan que el riesgo país podría hundirse hasta la zona de los 350 y 400 puntos, lo que haría que la tasa de un bono en dólares emitido por el Gobierno perforara el 8% anual.

El optimismo doméstico estuvo plenamente respaldado por un jueves verde en las bolsas de Nueva York. Los principales índices de Wall Street cerraron con ganancias contundentes gracias al sector tecnológico y a la distensión de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. El retroceso en el precio del petróleo incrementó el apetito por activos de riesgo, impulsando al Dow Jones (+1,8%), al S&P 500 (+1,7%) y al tecnológico Nasdaq, que lideró la sesión con un salto cercano al 2,5%.