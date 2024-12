El picante cruce entre Pernía y Jakos en el Turismo Nacional: «así no se corre, pendejo»

Leonel Pernía y Andrés Jakos protagonizaron un caliente cara a cara luego del accidente que tuvieron en la tercera serie del campeonato de Turismo Nacional en Trelew.

El cruce se dio a partir de un choque en la última vuelta en la que ambos peleaban la primera posición. Pernía lo quiso pasar por afuera y Jakos le cerró el camino. En esa maniobra, se produjo un toque que provocó roturas en Ford Focus del experimentado piloto.

Pernía no dejó pasar la situación y fue a buscar Jakos después de la prueba. «Así no se corre pendejo, así me arruinás el campeonato. Lo que peleé todo el año me lo arruinás con una maniobra de mala leche».

El fuerte cruce no pasó a mayores pero generó tensión ya que los dos pilotos quedaron cara a cara por varios segundos. Mientras Pernía le dijo todo, Jakos no reaccionó.

«Todo lo que hizo Jakos en la serie fue malo. La corrió muy mal, confunde el hecho de ser agresivo y empieza a tener mala intención, no está bueno para una definición del campeonato, arruina el gran trabajo que hicimos todo el año», señaló después Pernía.

El piloto de Ford fue excluido por «conducta antideportiva» y su rival tuvo un recargo de un puesto por el toque en la pista.