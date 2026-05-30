Mundial 2026, objetivo clave para los ciberdelincuentes

A días del inicio del Mundial 2026, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre un crecimiento de las estafas digitales y los intentos de fraude vinculados al evento deportivo más importante del planeta.

Con millones de hinchas conectados y un ecosistema cada vez más dependiente de plataformas digitales, expertos sostuvieron que el torneo se convertirá en un escenario ideal para operaciones de phishing, robo de datos y distribución de malware.

El fenómeno se da en un contexto especialmente sensible para América Latina. Durante 2025 se registraron más de 843.300 millones de intentos de ciberataques en la región, con Brasil, México y Colombia entre los países más afectados. Argentina también apareció dentro del radar de los especialistas, con 5.700 millones de intentos de ataques y más de 2.000 millones de escaneos activos detectados durante el último año.

Desde Fortinet señalaron que los grandes eventos globales suelen convertirse en una oportunidad estratégica para los ciberdelincuentes. “Un evento de esta magnitud es para los ciberatacantes lo que para los jugadores sería llegar a la final: una oportunidad máxima de éxito”, afirmó Arturo Torres.

El especialista explicó que el Mundial potenciará un escenario de hiperconectividad, donde miles de personas utilizarán redes Wi-Fi públicas, aplicaciones móviles y plataformas de pago digital en tiempo real. Esa dinámica amplía considerablemente la llamada “superficie de ataque”, es decir, los puntos vulnerables que pueden ser aprovechados por hackers y organizaciones criminales.

Entre las amenazas más frecuentes previstas para el torneo aparecen las campañas de phishing temático. Los atacantes suelen enviar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales que ofrecen supuestas entradas, promociones exclusivas o paquetes VIP para asistir a los partidos. La diferencia respecto de años anteriores es el uso creciente de inteligencia artificial para perfeccionar estos engaños.

Según los expertos, las herramientas basadas en IA permiten generar mensajes sin errores ortográficos, recrear logotipos oficiales y construir sitios web visualmente idénticos a los originales. El objetivo es que el usuario entregue datos bancarios, claves personales o información sensible en medio de la emoción por conseguir entradas o promociones vinculadas al torneo.

Otra modalidad que preocupa son las falsas plataformas de streaming. Ante la demanda masiva para ver partidos online, proliferan sitios que prometen transmisiones gratuitas a cambio de descargar archivos o registrar tarjetas de crédito “solo para verificación”. En muchos casos, esos archivos contienen malware capaz de tomar control del dispositivo, robar información o secuestrar cuentas digitales.

Los especialistas también advirtieron sobre el crecimiento de las estafas vinculadas a alquileres temporarios y reservas hoteleras falsas. Aprovechando la alta demanda turística que generará el Mundial en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, los ciberdelincuentes crean publicaciones fraudulentas en plataformas de viajes y redes sociales para captar pagos anticipados de usuarios que nunca recibirán el servicio contratado.

Factor clave

A su vez, remarcaron que las redes sociales se convirtieron en uno de los principales canales de circulación de fraudes. Perfiles falsos que simulan pertenecer a patrocinadores oficiales, sorteos inexistentes y promociones engañosas forman parte de una estrategia orientada a captar datos personales y credenciales de acceso. En muchos casos, las campañas utilizan videos manipulados con inteligencia artificial para generar mayor credibilidad.

“La emoción es un factor que los atacantes saben explotar muy bien. Hoy, con el uso de inteligencia artificial, los intentos de fraude son más creíbles que nunca”, agregó Torres, quien remarcó la importancia de fortalecer la educación digital y las medidas preventivas.

El impacto, sin embargo, no se limita a los usuarios individuales. Hoteles, agencias de turismo, restaurantes, comercios y empresas que procesarán pagos digitales durante el Mundial también forman parte de la cadena de riesgo. Un incidente de seguridad podría afectar operaciones críticas y generar daños reputacionales en un contexto de exposición internacional.

Por ese motivo, las compañías del sector tecnológico sostienen que la implementación de soluciones avanzadas de ciberseguridad dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. La integración de plataformas en la nube, sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial y esquemas de protección para entornos híbridos y trabajo remoto aparecen entre las principales recomendaciones.

En la antesala del Mundial 2026, los especialistas coincidieron en que la verdadera batalla paralela al fútbol se librará en el terreno digital. La coordinación entre empresas, organismos públicos y usuarios será clave para evitar que la fiesta deportiva quede empañada por fraudes, robo de identidad y ataques cibernéticos a gran escala.