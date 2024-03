Franco Colapinto chocó en Bahrein y complicó su clasificación en la Formula 2

Franco Colapinto tuvo una nueva complicación durante su clasificación en la segunda fecha de la Fórmula 2. El piloto argentino ya había tenido problemas en su entreno de Bahrein, y esta vez sufrió un accidente durante los primeros minutos de la qualy que lo condicionó.

Luego del choque, Colapinto tuvo que detenerse varios minutos en los boxes para verificar su vehículo tras tocar el paredón.

El piloto de MP Motorsports logró ser parte de la tanda y terminó remontando para acomodarse en el 13° lugar.

Más allá de haber tenido una carrera sprint con problemas, Colapinto pudo demostrar su potencial durante la carrera principal en la que inició en el puesto 15 y finalizó en la sexta posición.

En este caso también deberá tener un trabajo difícil, ya que selló su mejor tiempo a 0.644s de la pole que protagonizó el británico Oliver Bearman a bordo de un Prema (1:42.217).

La cuenta oficial de Fórmula 2 capturó el momento del accidente y lo compartió en redes sociales con un escrito para el joven argentino, “¡Otra vez no Franco! Golpea la pared en el mismo lugar que en la práctica, pero logra continuar y regresa a boxes”.

NOT AGAIN FRANCO! 😱



He hits the wall in the same place as he did in Practice, but manages to continue and makes it back to the pits #SaudiArabianGP #F2 pic.twitter.com/KDbTPhv06g