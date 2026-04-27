Rolando Figueroa entregó becas a deportistas y anunció nuevos incentivos para mediano y alto rendimiento

El gobernador Rolando Figueroa entregó este lunes becas a deportistas neuquinos y destacó que los programas de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo y de becas educativas Gregorio Álvarez deben transformarse en “políticas de Estado” que trasciendan “las gestiones y los períodos políticos”.

Durante el acto, se reconoció a deportistas neuquinos de mediano y alto rendimiento, que percibirán entre 300.000 y 500.000 pesos mensuales durante todo el año. El beneficio es compatible con las becas Gregorio Álvarez, se aclaró. Además, se instrumentó un incentivo económico especial denominado “Neuquén en el podio”, que premiará las actuaciones destacadas en competencias oficiales de los deportistas de la provincia.

La edición 2026 del programa demandará una inversión superior a los 250 millones de pesos y beneficiará a 56 deportistas.

En la categoría Olímpico-Panamericano, hay cinco deportistas que cobrarán 500.000 pesos por mes. En Sudamericano-Mundial, son 36 los que percibirán 400.000 pesos mensuales. Mientras que en Proyección Deportiva los 15 incluidos recibirán 300.000 pesos mensuales.

Las disciplinas alcanzadas este año son atletismo, bádminton, básquet, canotaje, ciclismo, esquí, gimnasia artística, handball, judo, levantamiento olímpico, natación, patín, hockey, taekwondo, BMX, tiro con arco, vóleibol y deportes adaptados.

En su discurso, el gobernador señaló que “la distribución de becas debe ser objetiva” y remarcó que en provincia “hemos dejado los acomodos de lado”. Trazó un paralelismo con las becas educativas Gregorio Álvarez, que alcanzan a 29.000 estudiantes y planteó que “no pueden ser incompatibles” con las deportivas. “Puede existir un chico que necesite una beca (Gregorio Álvarez) y es un excelente deportista”, manifestó y aseguró que en esos casos “va a recibir las dos”.

Por otra parte, el gobernador dijo que “tener una pileta olímpica es importante” y anunció que se iniciará este año. También recordó que se construirá una pileta semiolímpica en cada una de las regiones de la provincia.

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, explicó que este año el programa introdujo mejoras en función de lo que se fue dialogando con los deportistas becados en ediciones anteriores.

Señaló que el objetivo del programa es que “su foco esté puesto en la competencia, en entrenar y competir”, y que “este acompañamiento económico les pueda dar previsibilidad, apoyo y respaldo para que se puedan concentrar en la competencia”.

Codermatz recordó que en años anteriores “se contemplaba un monto fijo de dinero por 10 meses”. “Este año lo cambiamos. Van a percibir la beca durante los 12 meses del año, porque entendemos que ustedes compiten, entrenan y trabajan los 12 meses del año”, agregó. Además, destacó que recibirán asistencia técnica del equipo de nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos y evaluadores.