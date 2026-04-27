Imputaron a un hombre por intento de homicidio en Bariloche y la defensa sostuvo que actuó en legítima defensa

El juez de garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos contra Santiago Avilés por el delito de tentativa de homicidio simple, tras un violento episodio ocurrido el pasado sábado 25 de abril en la jurisdicción de la comisaría 42 de Bariloche. El hecho dejó a un hombre internado en grave estado tras recibir una puñalada en la región abdominal que comprometió órganos vitales.

La fiscalía, representada por Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, sostiene que el enfrentamiento se produjo alrededor de las 17 en la intersección de las calles Cacique Huicaleo y Siempre Viva. Según la acusación, Avilés atacó a la víctima con un cuchillo de 15 centímetros tras una discusión por motivos personales, huyendo del lugar poco después.

Dos versiones contrapuestas

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal detalló que la víctima debió ser sometida a cirugías de urgencia y permanece en el hospital zonal sin poder declarar debido a su delicado cuadro de salud. El fiscal Lista remarcó la gravedad del ataque: «El hecho reviste gravedad inusitada. La acción llevada a cabo por el sujeto activo no ha tenido otra finalidad que causar la muerte de la víctima».

Por su parte, la defensa de Avilés, ejercida por Paola Del Río y Luana Alvarado, planteó una teoría del caso diametralmente opuesta: la legítima defensa. Según el relato del imputado, él caminaba por la vía pública cuando fue abordado y amenazado por la supuesta víctima, quien portaba un arma blanca. «Él saca un cuchillo de su espalda. Me larga una puñalada con el cuchillo y me pega en la pierna y yo me defendí», declaró Avilés ante el juez.

Polémica por el procedimiento policial

Otro punto de fuerte fricción en la audiencia fue la legalidad de la detención. La defensa denunció que los efectivos de la comisaría 42 habrían obligado a Avilés a salir de su domicilio sin orden judicial y que el acta policial presentaba irregularidades respecto a los testigos. «No estaba cerca él en inmediaciones del lugar, lo sacaron de dentro de su casa, sin una orden judicial», cuestionó la defensora Del Río.

A pesar de los cuestionamientos, el juez Gangarrosa validó el procedimiento policial de manera provisional, argumentando que invalidar las actuaciones requiere un examen de prueba que excede la audiencia preliminar. No obstante, ordenó que la fiscalía investigue el accionar de los uniformados ante las sospechas de coacción o falsedad ideológica.

Esperan el relato de un testigo clave

La resolución del caso se encamina ahora hacia una medida clave: la declaración de un niño que fue testigo presencial de la secuencia. La defensa sostiene que el menor de edad es el único que puede relatar el episodio. Por esta razón, el magistrado autorizó la realización de una cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba para este miércoles 29 de abril.

Finalmente, el juez dispuso un plazo de investigación de cuatro meses y dictó la prisión preventiva de Avilés, aunque de manera excepcional solo hasta este miércoles tras la finalización de la cámara Gesell, momento en que se revisará su situación procesal. Hasta entonces, el imputado permanecerá alojado en una unidad policial.