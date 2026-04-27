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Budín de manzana, almendras y canela: receta casera, húmeda y aromática

Una receta fácil y casera que conquista por su textura húmeda y su aroma a canela, perfecta para acompañar el café o el mate.

Redacción

Por Redacción

Budín de manzana y canela. Imagen ilustrativa.

Budín de manzana y canela. Imagen ilustrativa.

Un budín clásico con un giro saludable y muy aromático. La combinación de manzana, almendras y canela da como resultado una preparación húmeda, suave y perfecta para acompañar el café o el mate.

Ingredientes

  • 2 manzanas grandes (preferentemente verdes o rojas firmes)
  • 2 huevos
  • 150 g de azúcar (puede ser blanca o mascabo)
  • 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 120 ml de leche
  • 200 g de harina leudante
  • 50 g de almendras picadas (o laminadas)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 1 cucharadita de polvo de hornear para más esponjosidad

Preparación

  • Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde para budín.
  • Pelar las manzanas y cortarlas en cubos pequeños o láminas finas. Reservar.
  • En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  • Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  • Agregar la harina tamizada junto con la canela, la sal y el polvo de hornear (si se usa). Integrar hasta obtener una masa homogénea.
  • Sumar las manzanas y las almendras, mezclando suavemente para distribuirlas en toda la preparación.
  • Volcar la mezcla en el molde y, si se desea, decorar la superficie con algunas láminas de almendra extra.
  • Hornear durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar.

El budín queda húmedo gracias a la manzana, con textura crocante de las almendras y el toque cálido de la canela. Ideal para consumir en el día o conservar tapado hasta 3 días.


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Un budín clásico con un giro saludable y muy aromático. La combinación de manzana, almendras y canela da como resultado una preparación húmeda, suave y perfecta para acompañar el café o el mate.

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