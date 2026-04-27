Budín de manzana, almendras y canela: receta casera, húmeda y aromática
Una receta fácil y casera que conquista por su textura húmeda y su aroma a canela, perfecta para acompañar el café o el mate.
Un budín clásico con un giro saludable y muy aromático. La combinación de manzana, almendras y canela da como resultado una preparación húmeda, suave y perfecta para acompañar el café o el mate.
Ingredientes
- 2 manzanas grandes (preferentemente verdes o rojas firmes)
- 2 huevos
- 150 g de azúcar (puede ser blanca o mascabo)
- 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 120 ml de leche
- 200 g de harina leudante
- 50 g de almendras picadas (o laminadas)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Opcional: 1 cucharadita de polvo de hornear para más esponjosidad
Preparación
- Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde para budín.
- Pelar las manzanas y cortarlas en cubos pequeños o láminas finas. Reservar.
- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Agregar la harina tamizada junto con la canela, la sal y el polvo de hornear (si se usa). Integrar hasta obtener una masa homogénea.
- Sumar las manzanas y las almendras, mezclando suavemente para distribuirlas en toda la preparación.
- Volcar la mezcla en el molde y, si se desea, decorar la superficie con algunas láminas de almendra extra.
- Hornear durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
El budín queda húmedo gracias a la manzana, con textura crocante de las almendras y el toque cálido de la canela. Ideal para consumir en el día o conservar tapado hasta 3 días.
Comentarios