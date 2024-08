Franco Colapinto reveló sus sensaciones tras las primeras prácticas en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo su estreno como piloto de Fórmula 1 este viernes en las pruebas libres en el circuito de Monza. El argentino tuvo un buen rendimiento donde terminó en el puesto 17, a tan solo dos décimas de su compañero de equipo, Alexander Albon.

Al finalizar su desempeño, volvió a ser el más buscado por la prensa y tuvo una frase a pura honestidad sobre sus sensaciones.

Luego de este gran rendimiento, Colapinto hizo un balance de sus pruebas y fue cauto a la hora de los elogios propios. Al mismo tiempo, al momento de la autocrítica fue contundente y remarcó dónde tiene que mejorar.

La honestidad de Colapinto tras sus primeras prácticas en la Fórmula 1

“Me falta un poco de confianza. El sector 1 y el sector 2 fui más rápido, pero en el tercero perdí dos o tres décimas. Así que está todo en esas curvas rápidas, que hay que encontrar un poco el límite de la goma. Es una ventana muy chiquita y a veces metes un poco de velocidad de más y la goma es muy sensible. Es una ventana muy fina que hay que entender y es un poco lo que me está costando”, dijo.

"ME FALTA UN POCO DE CONFIANZA". Franco Colapinto y el análisis de sus primeras dos prácticas a bordo del FW46 en el #ItalianGP.



Además, fue más puntual sobre los aspectos que más lo sorprendieron en esta primera prueba y destacó sus virtudes: “Después el resto bien, obviamente positivo. Solamente a dos décimas de más o menos. Así que contento obviamente en la prueba dos hicimos un saltito, no traté de dar vueltas, intenté un poco correr el auto, obviamente tomamos los riesgos”.

Tras estas emociones, Colapinto se mostró conmocionado y emocionado con este primer día como piloto de Fórmula 1. “Estoy feliz de mi primer día como piloto de Fórmula 1. Estoy muy contento de estar acá. Por suerte lo disfruté mucho. Así que, de nada, feliz”.

Sin embargo, no se quedó solo con lo conseguido hasta hoy: “Y vamos por mañana a seguir progresando, disfrutando. Estoy muy feliz, con el equipo y con en el auto”.