Boca va a la carga por Romaña: la millonaria cifra que ofertó a San Lorenzo

Romaña se iría de San Lorenzo. El Xeneize se anticipó y ya abrió las negociaciones.

Rodolfo Arruabarrena será presentado en las próximas horas como el nuevo entrenador de Boca, pero sus decisiones ya se empiezan a sentir en el Xeneize.

En las últimas horas, se conoció que el flamante DT le comunicó a Ander Herrera que no sería tenido en cuenta durante este semestre y por eso el español decidió rescindir su contrato y terminar su etapa en el futbol argentino.

A horas de que el Vasco arribe a Argentina, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme va en busca de su primer refuerzo y ya realizó la primera oferta. Se trata de Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo.

El zaguero colombiano gusta hace un tiempo en el Xeneize y es uno de los mejores futbolistas en su puesto en el futbol argentino. Además, fue parte de la prelista de 55 jugadores que presentó Nestor Lorenzo de la selección cafetera.

El jugador de 27 años sonó en River en el anterior mercado de pases y estuvo a un paso de continuar su carrera en el Millonario, pero su venta no se terminó dando por las altas pretensiones económicas del Ciclón.

Con la necesidad de reforzar la última línea ante una posible salida de Lautaro Di Lollo, Boca apunta fuerte a Boedo y ya hizo su primera propuesta: 3 millones de dólares por el 100% del pase. La buena para el Xeneize es que el defensor finaliza su contrato con San Lorenzo a fin de año y desde el Ciclón no pedirían un gran número.

De igual forma, la dificultad radica en que la mitad de la ficha corresponde a un particular, por lo que deberán negociar no solo con San Lorenzo. Por esto, las negociaciones no serán sencillas y se espera que se defina en las próximas semanas.

¿Cómo están las negociaciones por Sebastián Villa?

Además de Romaña, Boca busca reforzarse con otro colombiano. El gran deseo del Xeneize en este mercado de pases es el regreso de Sebastián Villa. Y en las últimas horas se dio el primer contacto entre clubes.

Juan Román Riquelme preguntó el precio del jugador y desde Independiente Rivadavia aseguraron que su tasación es de 10 millones de dólares. Pero además confirmaron que tiene una clausula de rescisión más baja, que ronda los 8 millones.

En los próximos días, Boca enviará su primera oferta formal a Mendoza y la decisión quedará en la Lepra. El futuro de las negociaciones dependerá en gran parte si Villa realiza una presión interna y exige su salida.