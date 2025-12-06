Klein ganó la primera etapa en Bariloche y pelea con Rauly Martínez en la definición de la A6

El campeón de la RC5, Mauro Debasa, tuvo una buena primera etapa y está tercero en la general.

El Rally de Bariloche entregó una primera etapa exigente que le dio mayor condimento a la definición del Regional. La última fecha del certamen tiene el atractivo de la definición del campeonato en las divisiones: A6, A1 y N2.

En la general, se quedó con el primer lugar Esequiel Klein, que pelea el título en la A6, en un mano a mano con Rauly Martínez.

El neuquino, navegado por Joaquín Rojas, impuso su ritmo con el Ford Ka y trasladó la definición a la jornada de hoy. El reginense, Rauly Martínez se ubicó segundo y no se da por vencido en la lucha por el título de la Clase A6. La última etapa será clave por el escaso margen de puntos que hay entre ambos pilotos.

El tercero en la general es el ya consagrado campeón de la RC5, Mauro Debasa y cuarto arribó el vencedor de la A8, Mauro Rocca.

En la A1, lidera Eric Regliner y Octavio Fernández, con el segundo lugar, le ganó la pulseada y es el campeón de la división. La N2, tiene como puntero a Claudio Bustos y segundo está Octavio Fernández, líder del certamen que va por la consagración.

La segunda etapa irá hoy con los mismos recorridos, pero en diferentes horarios. Vale recordar que en el Regional ya se habían quedado con el título Mauro Rocca, en la Clase A8; Mauro Debasa, en la RC5; Oscar Ibargüen, en la A7 y Emilio Vega, en la N1.