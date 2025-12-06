Colapinto no pasó la Q1 y largará 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto volvió a sufrir las dificultades de Alpine. En la última clasificación de la temporada, el argentino no superó la Qualy 1 y saldrá desde la última ubicación en el Gran Premio de Abu Dhabi. Durante los 18 minutos de la sesión, el argentino solo pudo realizar una vuelta cronometrada, lo que perjudicó su performance.

La Qualy comenzó complicada para Colapinto. En su primer intento, el argentino había hecho un buen registro, pero se pasó de los límites de pista y su tiempo fue borrado. Tras esta situación, ingresó nuevamente a boxes.

El pilarense regresó al circuito y probó nuevamente. Pero otra vez pasó lo mismo: al completar un nuevo giro, la FIA le borró la vuelta por exceder los límites de pista en la Curva 1. Lo mismo le pasó a Pierre Gasly, que

Todos los autos entraron a boxes, y a falta de cinco minutos salieron a pista. Con este poco tiempo, Franco solo pudo realizar un intento. Completó la vuelta con 1:23.890, que no le permitió salir del fondo. Este mal momento también se trasladó a Pierre Gasly, que fue casi medio segundo más rápido, pero no pudo pasar a Q2. El frances saldrá 19° este domingo.

La ¿sorpresa? fue Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo se quedó afuera de la Q1 por tercer fin de semana consecutivo. El británico largará 16°. Los demás eliminados fueron Nico Hulkenberg (18°) y Alex Albon (17°).