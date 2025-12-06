Inter Miami de Messi le gana 1-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS: formaciones y donde verlo de manera gratuita

Inter Miami ya está jugando ante Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, en el Chase Stadium de Florida, en la gran final de la Major League Soccer (MLS) 2025. El duelo que consagrará al nuevo campeón de la liga estadounidense se puede ver por Apple TV, iniciando sesión de manera gratuita.

Las Garzas se imponen por 1-0, gracias a un gol en contra del colombiano Édier Ocampo. La jugada nació con un pase en profundidad de Lionel Messi para Tadeo Allende, quien ingresó al área y lanzó un centro que terminó rebotando en Ocampo y metiéndose en su propio arco. En este momento, el encuentro está en el entretiempo.

El ídolo argentino, acostumbrado a los grandes escenarios, quiere sumar el título número 46 de su carrera y conquistar por primera vez la MLS Cup, luego de haber levantado la Supporters’ Shield en 2024.

Además, este es el último partido como profesionales de dos compañeros con los que escribió historia en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, y podría ser el primer título obtenido por Rodrigo De Paul en su carrera, a nivel clubes.

Un camino arrollador hacia la final

El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con la confianza en su punto más alto. En su primera serie de playoff, Inter Miami dejó en el camino a Nashville SC. Los de Florida habían pegado primero con un 3-1 de local, pero la revancha en Tennessee complicó el panorama con una caída 2-1. Todo se resolvió en el tercer partido, donde Las Garzas mostraron carácter y aplastaron 4-0 con un doblete de Messi y otro de Tadeo Allende.

En semifinales, el rival fue Cincinnati, que tampoco pudo frenar el impulso del conjunto rosa. Otra goleada por 4-0, otra vez con protagonismo argentino: Messi, Allende, autor de dos tantos, y Mateo Silvetti dijeron presente en el marcador.

La final de la Conferencia Este también tuvo un guion similar. Inter Miami barrió 5-1 a NYCFC en un partido caliente, apoyado en la brillante actuación de Allende, que firmó un hat-trick. Silvetti y Telasco Segovia completaron la cuenta.

Formaciones, hora y TV

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Noah Allen, Maxi Falcón, Ian Fray, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Mathias Laborda, Ralph Priso, Tristán Blackmon, Edier Ocampo; Emmanuel Sabbi, Thomas Muller, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Ali Ahmed y Brian White. DT: Jesper Sørensen.

Hora: 16:30

TV: Apple TV (MLS).

Estadio: Chase Stadium de Florida