Los neuquinos Santiago Rostan y David Zille, avanzan a paso firme en el Rally Dakar 2024

La 46 edición del Rally Dakar cumplió éste sábado su primera etapa por los caminos de Arabia Saudita y los pilotos de Neuquén avanzan a paso firme en sus respectivas categorías. Mientras que Santiago Rostan hace sus primeros kilómetros en el histórico desafío, David Zille completó la exigencia sin problemas.

Para Santiago Rostan es todo nuevo y cada etapa completada es muy importante en su primera experiencia en el Dakar, en el que comprobó la exigencia de su recorrido, terminando en el lugar 68 en motos. David Zille hizo los deberes pero no pudo repetir lo del prólogo, por lo que se ubicó 12 en la categoría Challenger. Los dos regionales se mostraron conformes después de la exigencia.

Rostan completó su primera etapa en el Dakar

Rostan, quien tiene como principal misión completar la legendaria prueba, cumplió un buen trabajo y consiguió terminar el parcial, que tuvo demasiadas piedras en su recorrido, lo que generaron muchos problemas.

El piloto de la GasGas del Xraids Experience se las arregló para poder finalizar la etapa, apostando a un ritmo interesante que le permitió quedar en el lugar 68, a 1h 56m 08s del líder Ross Branch, aunque la diferencia poco importa.

David Zille quedó lejos del lote de punta

Zille, quien en su tercer Dakar espera pelear por estar adelante, dejó atrás la primera etapa después de resignar bastante tiempo con los principales animadores de la categoria Challenger, donde se destacó Eryc Goczal, como en el prólogo. Octavo se ubicó Nicolás Cavigliaso, el otro argentino en la división.

Zille, después de ubicarse séptimo en el prólogo con un Can Am del South Racing, completó la etapa en el duodécimo lugar, a 47m 03s del líder de la general, una diferencia importante aunque no decisiva en una categoría que se caracteriza por su paridad.