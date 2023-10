Quinteros se afirmó como líder en el Turismo Pista del Valle

Guillermo Quinteros hizo un gran negocio en una nueva edición del Gran Premio Juan C. López y se afirmó como líder de la Clase 3 del Turismo Pista del Valle (TPV) que se disputó en el autódromo de Roca por la sexta fecha del certamen. La final tuvo un cierre de película pero confuso en la cantidad de vueltas: primero se responsabilizó al comisario deportivo, pero la realidad es que sólo hizo cumplir lo indicado en el cronograma oficial, que no era lo mismo que se escribió en el reglamento particular de la prueba.

Quinteros, una de las figuras, consiguió en una emotiva final de los titulares la victoria que necesitaba para poder ir por el título en un certamen que transita la etapa de definiciones y en el que se convirtió en uno de los candidatos.

El cierre de la prueba de titulares se dio en la vuelta 12 en lugar de la 16 como estaba pautada, pero en eso no tuvo nada que ver el comisario deportivo. Se respetó lo que estaba escrito en el programa oficial, que difería en cuatro giros con el reglamento particular de la prueba, aunque nada afectó a la clasificación porque se cumplió con el 75 % de la final de titulares.

Cinco veces Quinteros

Quinteros, uno de los integrantes del Borghese Competición, a su victoria, que fue la quinta en su campaña deportiva y la primera en el nuevo certamen, le sumó el impecable trabajo de Francisco Troncoso, quien se convirtió en el más destacado de los invitados que estuvieron con los pilotos que pelean por el título, porque aventajó a Lautaro De la Iglesia, compartió el auto con Darío Delvas, y Sami Mendaña, con Mauro Bender.

El certamen de la Clase 3 del TPV promete una gran definición entre varios pilotos, con Quinteros, Delvas y Bender como principales candidatos, con sólo dos pruebas para su cierre, la séptima que se disputará en Centenario y la octava en Roca, tal vez con algunas novedades importantes.